https://1prime.ru/20261028/tsb-874726433.html

ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов

ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов - 28.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов

Банк России не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов на первый квартал 2027 года, говорится в пресс-релизе регулятора. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:29+0300

2026-10-28T19:29+0300

2026-10-28T19:29+0300

финансы

банки

россия

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874726433.jpg?1793204997

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов на первый квартал 2027 года, говорится в пресс-релизе регулятора. "Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на первый квартал 2027 года по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в релизе. В третьем квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос в квартальном выражении на 3,7%, в основном из-за реализации отложенного спроса на кредит, а также сезонного увеличения расходов на отпуска и подготовку к учебному году, сообщает регулятор. Отмечается, что доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 50% снизилась до 18% в третьем квартале 2026 года с 20% в третьем квартале 2025 года. А доля проблемной задолженности, по данным ЦБ, стабилизировалась: 13,1% от портфеля на 1 октября 2026 года в сравнении в 13,2% на 1 июля 2026 года. При этом сохраняются риски ухудшения качества обслуживания выдаваемых кредитов в случае замедления роста доходов заемщиков, указывает ЦБ. "Макропруденциальный буфер на 1 октября 2026 года составил 7,2% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов (займов) за вычетом резервов. Этот буфер достаточен для покрытия потерь банков в случае реализации стрессовых сценариев", - заключается в релизе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россии