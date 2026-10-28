Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/tsb-874726433.html
ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов - 28.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
Банк России не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов на первый квартал 2027 года, говорится в пресс-релизе регулятора. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:29+0300
2026-10-28T19:29+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874726433.jpg?1793204997
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов на первый квартал 2027 года, говорится в пресс-релизе регулятора. "Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на первый квартал 2027 года по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в релизе. В третьем квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос в квартальном выражении на 3,7%, в основном из-за реализации отложенного спроса на кредит, а также сезонного увеличения расходов на отпуска и подготовку к учебному году, сообщает регулятор. Отмечается, что доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 50% снизилась до 18% в третьем квартале 2026 года с 20% в третьем квартале 2025 года. А доля проблемной задолженности, по данным ЦБ, стабилизировалась: 13,1% от портфеля на 1 октября 2026 года в сравнении в 13,2% на 1 июля 2026 года. При этом сохраняются риски ухудшения качества обслуживания выдаваемых кредитов в случае замедления роста доходов заемщиков, указывает ЦБ. "Макропруденциальный буфер на 1 октября 2026 года составил 7,2% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов (займов) за вычетом резервов. Этот буфер достаточен для покрытия потерь банков в случае реализации стрессовых сценариев", - заключается в релизе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
19:29 28.10.2026
 
ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов

ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов на первый квартал 2027 года, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на первый квартал 2027 года по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в релизе.
В третьем квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос в квартальном выражении на 3,7%, в основном из-за реализации отложенного спроса на кредит, а также сезонного увеличения расходов на отпуска и подготовку к учебному году, сообщает регулятор.
Отмечается, что доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 50% снизилась до 18% в третьем квартале 2026 года с 20% в третьем квартале 2025 года. А доля проблемной задолженности, по данным ЦБ, стабилизировалась: 13,1% от портфеля на 1 октября 2026 года в сравнении в 13,2% на 1 июля 2026 года.
При этом сохраняются риски ухудшения качества обслуживания выдаваемых кредитов в случае замедления роста доходов заемщиков, указывает ЦБ.
"Макропруденциальный буфер на 1 октября 2026 года составил 7,2% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов (займов) за вычетом резервов. Этот буфер достаточен для покрытия потерь банков в случае реализации стрессовых сценариев", - заключается в релизе.
 
ФинансыБанкиРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала