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ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов - 28.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
Банк России не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов на первый квартал 2027 года, говорится в пресс-релизе регулятора. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:29+0300
2026-10-28T19:29+0300
2026-10-28T19:29+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов на первый квартал 2027 года, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на первый квартал 2027 года по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в релизе.
В третьем квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос в квартальном выражении на 3,7%, в основном из-за реализации отложенного спроса на кредит, а также сезонного увеличения расходов на отпуска и подготовку к учебному году, сообщает регулятор.
Отмечается, что доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 50% снизилась до 18% в третьем квартале 2026 года с 20% в третьем квартале 2025 года. А доля проблемной задолженности, по данным ЦБ, стабилизировалась: 13,1% от портфеля на 1 октября 2026 года в сравнении в 13,2% на 1 июля 2026 года.
При этом сохраняются риски ухудшения качества обслуживания выдаваемых кредитов в случае замедления роста доходов заемщиков, указывает ЦБ.
"Макропруденциальный буфер на 1 октября 2026 года составил 7,2% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов (займов) за вычетом резервов. Этот буфер достаточен для покрытия потерь банков в случае реализации стрессовых сценариев", - заключается в релизе.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
ЦБ не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России не стал ужесточать регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов на первый квартал 2027 года, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на первый квартал 2027 года по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в релизе.
В третьем квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос в квартальном выражении на 3,7%, в основном из-за реализации отложенного спроса на кредит, а также сезонного увеличения расходов на отпуска и подготовку к учебному году, сообщает регулятор.
Отмечается, что доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 50% снизилась до 18% в третьем квартале 2026 года с 20% в третьем квартале 2025 года. А доля проблемной задолженности, по данным ЦБ, стабилизировалась: 13,1% от портфеля на 1 октября 2026 года в сравнении в 13,2% на 1 июля 2026 года.
При этом сохраняются риски ухудшения качества обслуживания выдаваемых кредитов в случае замедления роста доходов заемщиков, указывает ЦБ.
"Макропруденциальный буфер на 1 октября 2026 года составил 7,2% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов (займов) за вычетом резервов. Этот буфер достаточен для покрытия потерь банков в случае реализации стрессовых сценариев", - заключается в релизе.