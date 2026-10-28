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Цена на пшеницу в Чикаго опустилась ниже шести долларов

Цена на пшеницу в Чикаго опустилась ниже шести долларов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Цена на пшеницу в Чикаго опустилась ниже шести долларов

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду опустилась ниже 6 долларов впервые с июля, свидетельствуют данные торгов. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:16+0300

2026-10-28T18:16+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду опустилась ниже 6 долларов впервые с июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 2,25% относительно предыдущего закрытия, до 5,96 доллара за бушель. Максимально в среду цена опускалась до 5,934 доллара, что является самым низким показателем со 2 июля 2026 года. С начала месяца пшеница подешевела на 15%.

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