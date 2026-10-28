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Госцентрам по разработке ветеринарных вакцин выделят 2 млрд рублей

Госцентрам по разработке ветеринарных вакцин выделят 2 млрд рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Госцентрам по разработке ветеринарных вакцин выделят 2 млрд рублей

Государственным научным центрам, разрабатывающим ветеринарные вакцины, выделят в среднесрочной перспективе порядка 2 миллиардов рублей на оснащение учреждений,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:30+0300

2026-10-28T16:30+0300

2026-10-28T16:33+0300

общество

технологии

дмитрий патрушев

россельхознадзор

росприроднадзор

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Государственным научным центрам, разрабатывающим ветеринарные вакцины, выделят в среднесрочной перспективе порядка 2 миллиардов рублей на оснащение учреждений, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев провел заседание постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства РФ. В мероприятии приняли участие руководство минсельхоза России, минприроды России, Россельхознадзора, Росприроднадзора, других профильных ведомств, общественных организаций, а также представители регионов. "В рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" государственные научные центры ведут разработку новых современных вакцин. На оснащение учреждений в среднесрочной перспективе предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении. Вице-премьер отметил, что Россия из года в год входит в число ведущих мировых производителей продукции животноводства. По его словам, самообеспеченность страны мясом на протяжении ряда лет превышает 100%, идет работа над достижением ориентира Доктрины продовольственной безопасности по молоку. "Наша страна последовательно расширяет географию экспорта мясо-молочной группы товаров. Сегодня это уже более 100 стран. В этой связи обеспечение ветеринарной безопасности является принципиально важным направлением для сохранения передовых позиций нашего животноводства. Одним из ключевых инструментов в данном случае является эффективная вакцинация поголовья", - отметил Патрушев, слова которого приводятся в сообщении. Правительство на системной основе поддерживает создание вакцин и лекарственных средств для ветеринарного применения, отметил он. По итогам совещания вице-премьер отметил, что регионам важно постоянно следить за текущей ситуацией в области ветеринарного благополучия и совместно с минсельхозом и Россельхознадзором держать на контроле вопрос повышения эффективности учета поголовья.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , технологии, дмитрий патрушев, россельхознадзор, росприроднадзор