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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6%

Биржевые цены на газ в Европе растут в среду утром на 1,6%, превышая 1125 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:24+0300

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газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут в среду утром на 1,6%, превышая 1125 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1122,2 доллара (+1,3%). А по состоянию на 9.50 мск показатель составлял 1125,7 доллара (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1108,1 долларов за тысячу кубометров. Отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров показатель достиг в понедельник - впервые с 2022 года, когда цены на газ были на пике. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice