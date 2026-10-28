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Цивилев: РФ, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа
Цивилев: РФ, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа - 28.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев: РФ, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа
Россия, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа, но есть технические моменты, которые предстоит решить, заявил министр энергетики РФ Сергей... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:38+0300
2026-10-28T16:38+0300
2026-10-28T16:38+0300
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газ
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сергей цивилев
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа, но есть технические моменты, которые предстоит решить, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам в кулуарах форума Россия-Африка. "Этот вопрос сейчас обсуждается. Мы за то, чтобы была кооперация всех стран. Вы знаете, что трубопровод в Иран идет через Азербайджан, мы связаны. У нас состоялась встреча министров энергетики трех стран", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждаются ли своповые поставки газа между Россией, Ираном и Азербайджаном. По словам Цивилева, стороны готовы вместе решать этот вопрос, который приведет к взаимной выгоде всех государств и с учетом интересов каждого. "Есть определенные технические моменты, они очень непростые, но мы постараемся эти технические моменты решить", - добавил министр. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, газ, азербайджан, иран, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, Газ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МОСКВА, Сергей Цивилев
Цивилев: РФ, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа
Цивилев: Россия, Азербайджан и Иран готовы обеспечивать своповые поставки газа
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа, но есть технические моменты, которые предстоит решить, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам в кулуарах форума Россия-Африка.
"Этот вопрос сейчас обсуждается. Мы за то, чтобы была кооперация всех стран. Вы знаете, что трубопровод в Иран идет через Азербайджан, мы связаны. У нас состоялась встреча министров энергетики трех стран", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждаются ли своповые поставки газа между Россией, Ираном и Азербайджаном.
По словам Цивилева, стороны готовы вместе решать этот вопрос, который приведет к взаимной выгоде всех государств и с учетом интересов каждого.
"Есть определенные технические моменты, они очень непростые, но мы постараемся эти технические моменты решить", - добавил министр.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.