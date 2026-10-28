https://1prime.ru/20261028/tsivilev-874716288.html

Цивилев: РФ, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа

Цивилев: РФ, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа - 28.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев: РФ, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа

Россия, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа, но есть технические моменты, которые предстоит решить, заявил министр энергетики РФ Сергей... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:38+0300

2026-10-28T16:38+0300

2026-10-28T16:38+0300

россия

газ

азербайджан

иран

москва

сергей цивилев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874716288.jpg?1793194713

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия, Азербайджан и Иран готовы обеспечить своповые поставки газа, но есть технические моменты, которые предстоит решить, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам в кулуарах форума Россия-Африка. "Этот вопрос сейчас обсуждается. Мы за то, чтобы была кооперация всех стран. Вы знаете, что трубопровод в Иран идет через Азербайджан, мы связаны. У нас состоялась встреча министров энергетики трех стран", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждаются ли своповые поставки газа между Россией, Ираном и Азербайджаном. По словам Цивилева, стороны готовы вместе решать этот вопрос, который приведет к взаимной выгоде всех государств и с учетом интересов каждого. "Есть определенные технические моменты, они очень непростые, но мы постараемся эти технические моменты решить", - добавил министр. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

азербайджан

иран

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, азербайджан, иран, москва, сергей цивилев