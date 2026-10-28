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В Сбербанке рассказали о мерах для защиты ЦОДов

В Сбербанке рассказали о мерах для защиты ЦОДов - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о мерах для защиты ЦОДов

Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:48+0300

2026-10-28T12:48+0300

2026-10-28T12:48+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Мы предпринимали и продолжим предпринимать все меры, которые необходимы для защиты инфраструктуры, для обеспечения надежности наших сервисов и бесперебойной работы Сбера и всех его услуг... Что касается той даты, то большого всплеска мы не увидели, поскольку не было никаких оснований для этого", - сказал он, отвечая на вопрос аналитика о том, отразилась ли атака на ЦОДы Сбербанка на оттоке средств физлиц.

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