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На круизном лайнере Villa Vie Odyssey нет организованных туристов
На круизном лайнере Villa Vie Odyssey нет организованных туристов - 28.10.2026, ПРАЙМ
На круизном лайнере Villa Vie Odyssey нет организованных туристов
Организованных российских туристов, по предварительным данным, нет на круизном лайнере Villa Vie Odyssey, который приостановил непрерывное кругосветное... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:22+0300
2026-10-28T13:22+0300
2026-10-28T13:22+0300
бизнес
туризм
россия
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Организованных российских туристов, по предварительным данным, нет на круизном лайнере Villa Vie Odyssey, который приостановил непрерывное кругосветное путешествие на фоне высоких цен на топливо, однако не исключается наличие самостоятельных туристов, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Ранее в среду агентство Блумберг передало, что круизный лайнер Villa Vie Odyssey, отправившийся в непрерывное кругосветное путешествие, приостановил его на фоне высоких цен на топливо.
"По предварительным данным, организованных туристов из России на судне нет. При этом нельзя исключать, что среди пассажиров могут быть самостоятельные путешественники", - говорится в сообщении РСТ.
Там указали, что союз запросил информацию у туроператоров, которые реализуют международные круизные программы, о наличии организованных туристов из России на борту лайнера Villa Vie Odyssey.
Согласно информации на сайте оператора круизного лайнера, судно начало непрерывное кругосветное путешествие 3 октября 2024 года, с тех пор круиз не прекращался.
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бизнес, туризм, россия, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
На круизном лайнере Villa Vie Odyssey нет организованных туристов
РСТ: организованных туристов из России на круизном лайнере Villa Vie Odyssey нет
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Организованных российских туристов, по предварительным данным, нет на круизном лайнере Villa Vie Odyssey, который приостановил непрерывное кругосветное путешествие на фоне высоких цен на топливо, однако не исключается наличие самостоятельных туристов, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Ранее в среду агентство Блумберг передало, что круизный лайнер Villa Vie Odyssey, отправившийся в непрерывное кругосветное путешествие, приостановил его на фоне высоких цен на топливо.
"По предварительным данным, организованных туристов из России на судне нет. При этом нельзя исключать, что среди пассажиров могут быть самостоятельные путешественники", - говорится в сообщении РСТ.
Там указали, что союз запросил информацию у туроператоров, которые реализуют международные круизные программы, о наличии организованных туристов из России на борту лайнера Villa Vie Odyssey.
Согласно информации на сайте оператора круизного лайнера, судно начало непрерывное кругосветное путешествие 3 октября 2024 года, с тех пор круиз не прекращался.