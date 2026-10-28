https://1prime.ru/20261028/turisty-874698596.html

На круизном лайнере Villa Vie Odyssey нет организованных туристов

На круизном лайнере Villa Vie Odyssey нет организованных туристов - 28.10.2026, ПРАЙМ

На круизном лайнере Villa Vie Odyssey нет организованных туристов

Организованных российских туристов, по предварительным данным, нет на круизном лайнере Villa Vie Odyssey, который приостановил непрерывное кругосветное... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:22+0300

2026-10-28T13:22+0300

2026-10-28T13:22+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Организованных российских туристов, по предварительным данным, нет на круизном лайнере Villa Vie Odyssey, который приостановил непрерывное кругосветное путешествие на фоне высоких цен на топливо, однако не исключается наличие самостоятельных туристов, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Ранее в среду агентство Блумберг передало, что круизный лайнер Villa Vie Odyssey, отправившийся в непрерывное кругосветное путешествие, приостановил его на фоне высоких цен на топливо. "По предварительным данным, организованных туристов из России на судне нет. При этом нельзя исключать, что среди пассажиров могут быть самостоятельные путешественники", - говорится в сообщении РСТ. Там указали, что союз запросил информацию у туроператоров, которые реализуют международные круизные программы, о наличии организованных туристов из России на борту лайнера Villa Vie Odyssey. Согласно информации на сайте оператора круизного лайнера, судно начало непрерывное кругосветное путешествие 3 октября 2024 года, с тех пор круиз не прекращался.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, российский союз туриндустрии, рст