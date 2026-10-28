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Steigan: США покидают сцену, оставляя Украину разрушенной - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Steigan: США покидают сцену, оставляя Украину разрушенной
Steigan: США покидают сцену, оставляя Украину разрушенной - 28.10.2026, ПРАЙМ
Steigan: США покидают сцену, оставляя Украину разрушенной
Украина должна завершить конфликт, пока страна не развалилась окончательно, пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan, предупреждая, что окончание боевых действий... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:49+0300
2026-10-28T10:49+0300
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Украина должна завершить конфликт, пока страна не развалилась окончательно, пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan, предупреждая, что окончание боевых действий сейчас возможно на гораздо менее выгодных условиях, чем в 2022 году.Как отмечает автор, многое указывает на то, что США начали сознавать провал своей стратегии — ослабить, разрушить и расчленить Россию на малые государства. Решающим ударом стало демонстративное нарушение красной линии Москвы — попытка втянуть в НАТО Украину и Грузию."При самой щедрой поддержке со стороны США и Европы Украина терпит поражение, а Россия наступает", — подчеркивает издание, добавляя, что администрация Трампа при этом сумела представить себя "нейтральным посредником", продолжая поставлять Киеву разведданные и спутниковую информацию.Автор указывает, что США добились многого: Европа взяла на себя большую долю расходов НАТО, американцы получили 47 военных баз в Скандинавии, а европейская промышленность утратила позиции. "Сейчас мы наблюдаем те же события, что уже разворачивались во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и Ливии: США покидают сцену, когда спектакль перестает их интересовать. И в очередной раз Вашингтон оставляет после себя разрушенную страну", — резюмирует Steigan. По мнению автора, ради самой Украины эта опосредованная война должна закончиться, пока страна не развалилась окончательно.
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мировая экономика, украина, нато, сша, европа
Мировая экономика, УКРАИНА, НАТО, США, ЕВРОПА
10:49 28.10.2026
 
Steigan: США покидают сцену, оставляя Украину разрушенной

Steigan: США перестанут помогать Украине, оставляя ее разрушенной

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Украина должна завершить конфликт, пока страна не развалилась окончательно, пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan, предупреждая, что окончание боевых действий сейчас возможно на гораздо менее выгодных условиях, чем в 2022 году.
Как отмечает автор, многое указывает на то, что США начали сознавать провал своей стратегии — ослабить, разрушить и расчленить Россию на малые государства. Решающим ударом стало демонстративное нарушение красной линии Москвы — попытка втянуть в НАТО Украину и Грузию.
"При самой щедрой поддержке со стороны США и Европы Украина терпит поражение, а Россия наступает", — подчеркивает издание, добавляя, что администрация Трампа при этом сумела представить себя "нейтральным посредником", продолжая поставлять Киеву разведданные и спутниковую информацию.
Автор указывает, что США добились многого: Европа взяла на себя большую долю расходов НАТО, американцы получили 47 военных баз в Скандинавии, а европейская промышленность утратила позиции.
"Сейчас мы наблюдаем те же события, что уже разворачивались во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и Ливии: США покидают сцену, когда спектакль перестает их интересовать. И в очередной раз Вашингтон оставляет после себя разрушенную страну", — резюмирует Steigan.
По мнению автора, ради самой Украины эта опосредованная война должна закончиться, пока страна не развалилась окончательно.
 
Мировая экономикаУКРАИНАНАТОСШАЕВРОПА
 
 
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