https://1prime.ru/20261028/ukraina-874682798.html

Steigan: США покидают сцену, оставляя Украину разрушенной

Steigan: США покидают сцену, оставляя Украину разрушенной - 28.10.2026, ПРАЙМ

Steigan: США покидают сцену, оставляя Украину разрушенной

Украина должна завершить конфликт, пока страна не развалилась окончательно, пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan, предупреждая, что окончание боевых действий... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:49+0300

2026-10-28T10:49+0300

2026-10-28T10:49+0300

мировая экономика

украина

нато

сша

европа

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/12/859691691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e17c358a3c95e9752945351a661e9b92.jpg

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Украина должна завершить конфликт, пока страна не развалилась окончательно, пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan, предупреждая, что окончание боевых действий сейчас возможно на гораздо менее выгодных условиях, чем в 2022 году.Как отмечает автор, многое указывает на то, что США начали сознавать провал своей стратегии — ослабить, разрушить и расчленить Россию на малые государства. Решающим ударом стало демонстративное нарушение красной линии Москвы — попытка втянуть в НАТО Украину и Грузию."При самой щедрой поддержке со стороны США и Европы Украина терпит поражение, а Россия наступает", — подчеркивает издание, добавляя, что администрация Трампа при этом сумела представить себя "нейтральным посредником", продолжая поставлять Киеву разведданные и спутниковую информацию.Автор указывает, что США добились многого: Европа взяла на себя большую долю расходов НАТО, американцы получили 47 военных баз в Скандинавии, а европейская промышленность утратила позиции. "Сейчас мы наблюдаем те же события, что уже разворачивались во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и Ливии: США покидают сцену, когда спектакль перестает их интересовать. И в очередной раз Вашингтон оставляет после себя разрушенную страну", — резюмирует Steigan. По мнению автора, ради самой Украины эта опосредованная война должна закончиться, пока страна не развалилась окончательно.

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, нато, сша, европа