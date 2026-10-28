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Более 350 тысяч долларов украли на Украине на поставках БПЛА

Более 350 тысяч долларов украли на Украине на поставках БПЛА - 28.10.2026, ПРАЙМ

Более 350 тысяч долларов украли на Украине на поставках БПЛА

Бывший украинский военнослужащий вместе с сообщниками присвоил более 16 миллионов гривен (более 350 тысяч долларов), продавая ВСУ списанные беспилотники под... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:14+0300

2026-10-28T13:14+0300

2026-10-28T13:14+0300

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Бывший украинский военнослужащий вместе с сообщниками присвоил более 16 миллионов гривен (более 350 тысяч долларов), продавая ВСУ списанные беспилотники под видом новых, заявили в СБУ. "Ликвидировали масштабную схему хищения более 16 миллионов гривен на закупки дронов для ВСУ. По результатам комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Николаевской областях задержан организатор преступления и его сообщники, которые продавали силам обороны ранее "списанные" дроны под видом новой продукции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что подозреваемые привлекли двух должностных лиц ВСУ, которые оформляли беспилотники как потерянные на поле боя и передавали их организатору схемы. Далее он вместе с сообщниками перебивал серийные номера, менял QR-коды БПЛА и продавал их заказчикам из воинских частей по цене новых. "После получения непригодной к бою продукции заказчики снова их списывали и отправляли на перебивку. Как выяснило расследование, к организации незаконной деятельности причастен бывший контрактник, который в 2025 году уволился со службы по состоянию здоровья", - добавили в СБУ.

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общество , россия, киев, харьков, всу, сбу