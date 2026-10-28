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Узбекистан за девять месяцев увеличил импорт газа почти в полтора раза

Узбекистан за девять месяцев увеличил импорт газа почти в полтора раза - 28.10.2026, ПРАЙМ

Узбекистан за девять месяцев увеличил импорт газа почти в полтора раза

Узбекистан в январе-сентябре 2026 года увеличил импорт природного газа в стоимостном выражении в 1,49 раза по сравнению с годом ранее, до 1,605 миллиарда... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:12+0300

2026-10-28T13:12+0300

2026-10-28T13:12+0300

газ

узбекистан

энергетика

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ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-сентябре 2026 года увеличил импорт природного газа в стоимостном выражении в 1,49 раза по сравнению с годом ранее, до 1,605 миллиарда долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. Ранее статкомитет республики сообщал, что импорт газа в Узбекистане по итогам 2025 года снизился на 1,2% по сравнению с 2024 годом, до 1,66 миллиарда долларов. По данным сайта ведомства, импорт природного газа за январь-сентябрь 2026 года составил 1,605 миллиарда долларов, это в 1,49 раза больше, чем годом ранее. За девять месяцев этого года республика также значительно увеличила импорт сжиженного газа – до 152,2 миллиона долларов (+3,8 раза) в стоимостном выражении. По данным министерства энергетики Узбекистана, для покрытия дефицита газа в осенне-зимний период республика импортирует его из России и Туркмении. В июне 2023 года UzGasTrade заключил контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки российского газа начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана. В июне 2024 года "Газпром" подписал долгосрочные контракты до 2040 года на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан.

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газ, узбекистан