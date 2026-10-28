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Узбекистан снизил экспорт золота в три раза
Узбекистан снизил экспорт золота в три раза - 28.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан снизил экспорт золота в три раза
Узбекистан, одна из крупнейших золотодобывающих стран в мире, в январе-сентябре снизил экспорт этого драгметалла в три с половиной раза по сравнению с годом... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:13+0300
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ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Узбекистан, одна из крупнейших золотодобывающих стран в мире, в январе-сентябре снизил экспорт этого драгметалла в три с половиной раза по сравнению с годом ранее, до 2,8 миллиарда долларов, при этом поставки на внешние рынки не осуществлялись в первом квартале этого года, следует из данных национального статкомитета, которые изучило РИА Новости.
В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что экспорт немонетарного золота (кроме золотых руд и концентратов) за январь-сентябрь составил 2,804 миллиарда долларов. Таким образом, этот показатель снизился в три с половиной раза по сравнению с 9,8 миллиарда долларов годом ранее.
В январе-марте страна не экспортировала золото, возобновив поставки только в апреле.
Ведомство не уточняет, куда из республики поставлялось золото, и его физические объемы.
По данным статведомства, доля золота в общем экспорте Узбекистана в январе-сентябре снизилась до 10,8% с 35,9% годом ранее.
Ранее Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) сообщал, что мировые центральные банки продолжили наращивать золотые резервы в августе, а крупнейшим покупателем драгметалла среди регуляторов стал ЦБ Китая, за ним следуют Узбекистан и Польша.
Добычу золота в Узбекистане осуществляют Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область). В декабре президент страны Шавкат Мирзиеев, выступая с посланием парламенту и народу республики, заявил, что Узбекистан намерен к 2030 году довести добычу золота до 175 тонн со 100 тонн в 2023 году.
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мировая экономика, узбекистан, китай, польша, шавкат мирзиеев, цб китая
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, ПОЛЬША, Шавкат Мирзиеев, ЦБ Китая
Узбекистан снизил экспорт золота в три раза
Узбекистан в январе-сентябре снизил экспорт золота в три с половиной раза
ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Узбекистан, одна из крупнейших золотодобывающих стран в мире, в январе-сентябре снизил экспорт этого драгметалла в три с половиной раза по сравнению с годом ранее, до 2,8 миллиарда долларов, при этом поставки на внешние рынки не осуществлялись в первом квартале этого года, следует из данных национального статкомитета, которые изучило РИА Новости.
В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что экспорт немонетарного золота (кроме золотых руд и концентратов) за январь-сентябрь составил 2,804 миллиарда долларов. Таким образом, этот показатель снизился в три с половиной раза по сравнению с 9,8 миллиарда долларов годом ранее.
В январе-марте страна не экспортировала золото, возобновив поставки только в апреле.
Ведомство не уточняет, куда из республики поставлялось золото, и его физические объемы.
По данным статведомства, доля золота в общем экспорте Узбекистана в январе-сентябре снизилась до 10,8% с 35,9% годом ранее.
Ранее Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) сообщал, что мировые центральные банки продолжили наращивать золотые резервы в августе, а крупнейшим покупателем драгметалла среди регуляторов стал ЦБ Китая, за ним следуют Узбекистан и Польша.
Добычу золота в Узбекистане осуществляют Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область). В декабре президент страны Шавкат Мирзиеев, выступая с посланием парламенту и народу республики, заявил, что Узбекистан намерен к 2030 году довести добычу золота до 175 тонн со 100 тонн в 2023 году.