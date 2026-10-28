Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: прокуроры ЕС не получили от фон дер Ляйен ответа по делу Pfizergate - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/vaktsiny-874683442.html
СМИ: прокуроры ЕС не получили от фон дер Ляйен ответа по делу Pfizergate
СМИ: прокуроры ЕС не получили от фон дер Ляйен ответа по делу Pfizergate - 28.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: прокуроры ЕС не получили от фон дер Ляйен ответа по делу Pfizergate
Офис генерального прокурора ЕС (EPPO) пока так и не добился от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о возможных нарушениях,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:38+0300
2026-10-28T10:38+0300
мировая экономика
общество
люксембург
урсула фон дер ляйен
ес
pfizer
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874683442.jpg?1793173088
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Офис генерального прокурора ЕС (EPPO) пока так и не добился от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о возможных нарушениях, допущенных при закупке вакцин во время пандемии коронавируса, сообщает издание Politico. В 2025 году суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов смс-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии. "Фон дер Ляйен так и не предоставила личное заявление EPPO в рамках его расследования закупок вакцин от коронавируса", - говорится в публикации под заголовком "У прокуроров ЕС все еще есть вопросы к фон дер Ляйен по поводу Pfizergate". Как напоминает издание, офис генпрокурора евроблока начал это расследование в 2024 году. Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши в интервью газете пожаловалась на то, что некоторые политики в евроблоке считают себя выше закона и не дают показания. Когда ее спросили, имеет ли она в виду Pfizergate, Ковеши сказала, что не будет комментировать конкретные дела. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
люксембург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, pfizer
Мировая экономика, Общество , ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Pfizer
10:38 28.10.2026
 
СМИ: прокуроры ЕС не получили от фон дер Ляйен ответа по делу Pfizergate

Politico: прокуроры ЕС не добились от фон дер Ляйен ответов по делу о закупках вакцин

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Офис генерального прокурора ЕС (EPPO) пока так и не добился от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о возможных нарушениях, допущенных при закупке вакцин во время пандемии коронавируса, сообщает издание Politico.
В 2025 году суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов смс-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии.
"Фон дер Ляйен так и не предоставила личное заявление EPPO в рамках его расследования закупок вакцин от коронавируса", - говорится в публикации под заголовком "У прокуроров ЕС все еще есть вопросы к фон дер Ляйен по поводу Pfizergate".
Как напоминает издание, офис генпрокурора евроблока начал это расследование в 2024 году.
Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши в интервью газете пожаловалась на то, что некоторые политики в евроблоке считают себя выше закона и не дают показания. Когда ее спросили, имеет ли она в виду Pfizergate, Ковеши сказала, что не будет комментировать конкретные дела.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
 
Мировая экономикаОбществоЛЮКСЕМБУРГУрсула фон дер ЛяйенЕСPfizer
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала