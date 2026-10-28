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СМИ: прокуроры ЕС не получили от фон дер Ляйен ответа по делу Pfizergate
СМИ: прокуроры ЕС не получили от фон дер Ляйен ответа по делу Pfizergate - 28.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: прокуроры ЕС не получили от фон дер Ляйен ответа по делу Pfizergate
Офис генерального прокурора ЕС (EPPO) пока так и не добился от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о возможных нарушениях,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:38+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Офис генерального прокурора ЕС (EPPO) пока так и не добился от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о возможных нарушениях, допущенных при закупке вакцин во время пандемии коронавируса, сообщает издание Politico. В 2025 году суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов смс-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии. "Фон дер Ляйен так и не предоставила личное заявление EPPO в рамках его расследования закупок вакцин от коронавируса", - говорится в публикации под заголовком "У прокуроров ЕС все еще есть вопросы к фон дер Ляйен по поводу Pfizergate". Как напоминает издание, офис генпрокурора евроблока начал это расследование в 2024 году. Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши в интервью газете пожаловалась на то, что некоторые политики в евроблоке считают себя выше закона и не дают показания. Когда ее спросили, имеет ли она в виду Pfizergate, Ковеши сказала, что не будет комментировать конкретные дела. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
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мировая экономика, общество , люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, pfizer
Мировая экономика, Общество , ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Pfizer
СМИ: прокуроры ЕС не получили от фон дер Ляйен ответа по делу Pfizergate
Politico: прокуроры ЕС не добились от фон дер Ляйен ответов по делу о закупках вакцин
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Офис генерального прокурора ЕС (EPPO) пока так и не добился от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о возможных нарушениях, допущенных при закупке вакцин во время пандемии коронавируса, сообщает издание Politico.
В 2025 году суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов смс-переписку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии.
"Фон дер Ляйен так и не предоставила личное заявление EPPO в рамках его расследования закупок вакцин от коронавируса", - говорится в публикации под заголовком "У прокуроров ЕС все еще есть вопросы к фон дер Ляйен по поводу Pfizergate".
Как напоминает издание, офис генпрокурора евроблока начал это расследование в 2024 году.
Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши в интервью газете пожаловалась на то, что некоторые политики в евроблоке считают себя выше закона и не дают показания. Когда ее спросили, имеет ли она в виду Pfizergate, Ковеши сказала, что не будет комментировать конкретные дела.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.