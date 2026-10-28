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ВБ прогнозирует рост цен на металлы в мире до рекордных значений
ВБ прогнозирует рост цен на металлы в мире до рекордных значений - 28.10.2026, ПРАЙМ
ВБ прогнозирует рост цен на металлы в мире до рекордных значений
Недостаток предложения на фоне устойчивого спроса приведет к росту среднегодовых цен на металлы в мире по итогам текущего года до рекордных значений,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:34+0300
2026-10-28T17:34+0300
2026-10-28T17:34+0300
мировая экономика
всемирный банк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Недостаток предложения на фоне устойчивого спроса приведет к росту среднегодовых цен на металлы в мире по итогам текущего года до рекордных значений, прогнозируют аналитики Всемирного банка.
"По прогнозам, индекс цен на металлы и минералы группы Всемирного банка в 2026 году вырастет на 25% и достигнет рекордного среднегодового значения. Это обусловлено ограничениями предложения ряда цветных металлов на фоне устойчивого спроса", - говорится в докладе организации.
В 2027 году, по прогнозам, цены на металлы несколько снизятся, однако ожидается, что высокий уровень цен сохранится на длительное время. Прогнозируется, что индекс цен на металлы и минералы превысит свой пиковый уровень 2021 года.
В частности, аналитики ожидают, что золото и серебро рекордно подорожают по итогам текущего года.
В 2026 году ожидается рост цен на золото на 34%, до рекордного среднегодового уровня. Затем прогнозируется снижение на 8% в 2027 году и на 6% в 2028 году.
А серебро, по прогнозам, подорожает на 76%. Затем аналитики ожидают снижения цен на 11% в 2027 году и еще на 7% в 2028 году.
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мировая экономика, всемирный банк
Мировая экономика, Всемирный банк
ВБ прогнозирует рост цен на металлы в мире до рекордных значений
Аналитики Всемирного банка: дефицит предложения приведет к росту цен на металлы в мире
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Недостаток предложения на фоне устойчивого спроса приведет к росту среднегодовых цен на металлы в мире по итогам текущего года до рекордных значений, прогнозируют аналитики Всемирного банка.
"По прогнозам, индекс цен на металлы и минералы группы Всемирного банка в 2026 году вырастет на 25% и достигнет рекордного среднегодового значения. Это обусловлено ограничениями предложения ряда цветных металлов на фоне устойчивого спроса", - говорится в докладе организации.
В 2027 году, по прогнозам, цены на металлы несколько снизятся, однако ожидается, что высокий уровень цен сохранится на длительное время. Прогнозируется, что индекс цен на металлы и минералы превысит свой пиковый уровень 2021 года.
В частности, аналитики ожидают, что золото и серебро рекордно подорожают по итогам текущего года.
В 2026 году ожидается рост цен на золото на 34%, до рекордного среднегодового уровня. Затем прогнозируется снижение на 8% в 2027 году и на 6% в 2028 году.
А серебро, по прогнозам, подорожает на 76%. Затем аналитики ожидают снижения цен на 11% в 2027 году и еще на 7% в 2028 году.