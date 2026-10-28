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ВБ прогнозирует снижение цен на удобрения в мире в 2027-2028 годах - 28.10.2026, ПРАЙМ
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ВБ прогнозирует снижение цен на удобрения в мире в 2027-2028 годах
ВБ прогнозирует снижение цен на удобрения в мире в 2027-2028 годах - 28.10.2026, ПРАЙМ
ВБ прогнозирует снижение цен на удобрения в мире в 2027-2028 годах
Стоимость удобрений в мире снизится в 2027-2028 годах после роста цен на 14% по итогам текущего года, говорится в докладе Всемирного банка. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:40+0300
2026-10-28T17:40+0300
мировая экономика
ближний восток
персидский залив
всемирный банк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874719990.jpg?1793198422
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость удобрений в мире снизится в 2027-2028 годах после роста цен на 14% по итогам текущего года, говорится в докладе Всемирного банка. "Несмотря на недавнее снижение, прогнозируется, что в 2026 году индекс вырастет примерно на 14% по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено перебоями в морских перевозках на Ближнем Востоке, связанным с ними ростом затрат на сырье и материалы, а также торговыми ограничениями", - приводят аналитики данные касательно мирового рынка удобрений. В 2027 году, согласно прогнозам, цены снизятся на 12%, а в 2028 году - еще на 8% по мере снижения затрат на сырье и материалы и восстановления поставок, чему будет способствовать увеличение экспорта из стран-производителей за пределами региона Персидского залива.
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40
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мировая экономика, ближний восток, персидский залив, всемирный банк
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Всемирный банк
17:40 28.10.2026
 
ВБ прогнозирует снижение цен на удобрения в мире в 2027-2028 годах

Доклад Всемирного банка: стоимость удобрений в мире снизится в 2027-2028 годах

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость удобрений в мире снизится в 2027-2028 годах после роста цен на 14% по итогам текущего года, говорится в докладе Всемирного банка.
"Несмотря на недавнее снижение, прогнозируется, что в 2026 году индекс вырастет примерно на 14% по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено перебоями в морских перевозках на Ближнем Востоке, связанным с ними ростом затрат на сырье и материалы, а также торговыми ограничениями", - приводят аналитики данные касательно мирового рынка удобрений.
В 2027 году, согласно прогнозам, цены снизятся на 12%, а в 2028 году - еще на 8% по мере снижения затрат на сырье и материалы и восстановления поставок, чему будет способствовать увеличение экспорта из стран-производителей за пределами региона Персидского залива.
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВВсемирный банк
 
 
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