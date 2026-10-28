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ВБ прогнозирует рост цен на продукты в мире в 2026 году на 10%

ВБ прогнозирует рост цен на продукты в мире в 2026 году на 10% - 28.10.2026, ПРАЙМ

ВБ прогнозирует рост цен на продукты в мире в 2026 году на 10%

Цены на продовольственные товары в мире вырастут по итогам этого года на 10%, а в 2027 году - еще на 7% на фоне ситуации в Черном море и погодных явлений,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:01+0300

2026-10-28T18:01+0300

2026-10-28T18:01+0300

мировая экономика

черное море

киев

турция

эль-ниньо

дмитрий песков

всемирный банк

всу

мид

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Цены на продовольственные товары в мире вырастут по итогам этого года на 10%, а в 2027 году - еще на 7% на фоне ситуации в Черном море и погодных явлений, связанных с Эль-Ниньо, говорится в докладе Всемирного банка. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. Как отмечал глава МИД Турции Хакан Фидан, участившиеся атаки на суда в Черном море наносят ущерб глобальной продовольственной безопасности. "Ожидается, что в 2026 году цены на продовольственные товары вырастут на 10%, а в 2027 году - еще на 7%, поскольку конфликт препятствует поставкам зерновых и масличных культур через Черное море, а погодные явления, обусловленные очень сильным Эль-Ниньо, приведут к сокращению урожая некоторых сельскохозяйственных культур", - отмечается в документе. Прогнозируемый рост последует за снижением цен на 21% в период с 2022 года по 2025 год. Ожидается, что производство риса сократится впервые за десятилетие, поскольку сильное климатическое явление Эль-Ниньо нанесет ущерб урожаям в Азии. Производство пальмового масла в Юго-Восточной Азии также, как ожидается, будет ограничено из-за погодных условий, связанных с Эль-Ниньо. Предполагается, что перебои в торговле, а также жаркая и сухая погода в Европейском союзе и других регионах приведут к резкому росту цен на пшеницу в 2026 и 2027 годах. Между тем ожидается, что в 2026 году цены на напитки снизятся на 24% благодаря увеличению производства кофе и какао после трудностей с поставками в предыдущем сельскохозяйственном сезоне. Затем, согласно прогнозам, в 2027 году они немного вырастут - на 3%. Прогноз предполагает, что перебои в морских перевозках через Черное море ослабнут в 2027 году, а затраты на сельскохозяйственные ресурсы снизятся. Если конфликт обострится, а потери урожая из-за погодных условий превысят ожидания, цены на продовольственные товары и зерновые могут оказаться соответственно на 12% и 20% выше базового прогноза на 2027 год. Дополнительные ограничения на экспорт продовольствия или изменения политики в пользу биотоплива также могут привести к тому, что цены на продовольственные товары превысят прогнозируемые уровни. В середине октября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за 40 лет, что приведет к таким экстремальным погодным явлениям, как жара, засуха и наводнения.

черное море

киев

турция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, черное море, киев, турция, эль-ниньо, дмитрий песков, всемирный банк, всу, мид