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ВБ прогнозирует рост цен на продукты в мире в 2026 году на 10%
ВБ прогнозирует рост цен на продукты в мире в 2026 году на 10% - 28.10.2026, ПРАЙМ
ВБ прогнозирует рост цен на продукты в мире в 2026 году на 10%
Цены на продовольственные товары в мире вырастут по итогам этого года на 10%, а в 2027 году - еще на 7% на фоне ситуации в Черном море и погодных явлений,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:01+0300
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2026-10-28T18:01+0300
мировая экономика
черное море
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эль-ниньо
дмитрий песков
всемирный банк
всу
мид
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Цены на продовольственные товары в мире вырастут по итогам этого года на 10%, а в 2027 году - еще на 7% на фоне ситуации в Черном море и погодных явлений, связанных с Эль-Ниньо, говорится в докладе Всемирного банка.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. Как отмечал глава МИД Турции Хакан Фидан, участившиеся атаки на суда в Черном море наносят ущерб глобальной продовольственной безопасности.
"Ожидается, что в 2026 году цены на продовольственные товары вырастут на 10%, а в 2027 году - еще на 7%, поскольку конфликт препятствует поставкам зерновых и масличных культур через Черное море, а погодные явления, обусловленные очень сильным Эль-Ниньо, приведут к сокращению урожая некоторых сельскохозяйственных культур", - отмечается в документе.
Прогнозируемый рост последует за снижением цен на 21% в период с 2022 года по 2025 год.
Ожидается, что производство риса сократится впервые за десятилетие, поскольку сильное климатическое явление Эль-Ниньо нанесет ущерб урожаям в Азии. Производство пальмового масла в Юго-Восточной Азии также, как ожидается, будет ограничено из-за погодных условий, связанных с Эль-Ниньо.
Предполагается, что перебои в торговле, а также жаркая и сухая погода в Европейском союзе и других регионах приведут к резкому росту цен на пшеницу в 2026 и 2027 годах.
Между тем ожидается, что в 2026 году цены на напитки снизятся на 24% благодаря увеличению производства кофе и какао после трудностей с поставками в предыдущем сельскохозяйственном сезоне. Затем, согласно прогнозам, в 2027 году они немного вырастут - на 3%.
Прогноз предполагает, что перебои в морских перевозках через Черное море ослабнут в 2027 году, а затраты на сельскохозяйственные ресурсы снизятся. Если конфликт обострится, а потери урожая из-за погодных условий превысят ожидания, цены на продовольственные товары и зерновые могут оказаться соответственно на 12% и 20% выше базового прогноза на 2027 год.
Дополнительные ограничения на экспорт продовольствия или изменения политики в пользу биотоплива также могут привести к тому, что цены на продовольственные товары превысят прогнозируемые уровни.
В середине октября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за 40 лет, что приведет к таким экстремальным погодным явлениям, как жара, засуха и наводнения.
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мировая экономика, черное море, киев, турция, эль-ниньо, дмитрий песков, всемирный банк, всу, мид
Мировая экономика, Черное море, Киев, ТУРЦИЯ, Эль-Ниньо, Дмитрий Песков, Всемирный банк, ВСУ, МИД
ВБ прогнозирует рост цен на продукты в мире в 2026 году на 10%
Доклад Всемирного банка: цены на продукты в мире вырастут в 2026 году на 10%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Цены на продовольственные товары в мире вырастут по итогам этого года на 10%, а в 2027 году - еще на 7% на фоне ситуации в Черном море и погодных явлений, связанных с Эль-Ниньо, говорится в докладе Всемирного банка.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. Как отмечал глава МИД Турции Хакан Фидан, участившиеся атаки на суда в Черном море наносят ущерб глобальной продовольственной безопасности.
"Ожидается, что в 2026 году цены на продовольственные товары вырастут на 10%, а в 2027 году - еще на 7%, поскольку конфликт препятствует поставкам зерновых и масличных культур через Черное море, а погодные явления, обусловленные очень сильным Эль-Ниньо, приведут к сокращению урожая некоторых сельскохозяйственных культур", - отмечается в документе.
Прогнозируемый рост последует за снижением цен на 21% в период с 2022 года по 2025 год.
Ожидается, что производство риса сократится впервые за десятилетие, поскольку сильное климатическое явление Эль-Ниньо нанесет ущерб урожаям в Азии. Производство пальмового масла в Юго-Восточной Азии также, как ожидается, будет ограничено из-за погодных условий, связанных с Эль-Ниньо.
Предполагается, что перебои в торговле, а также жаркая и сухая погода в Европейском союзе и других регионах приведут к резкому росту цен на пшеницу в 2026 и 2027 годах.
Между тем ожидается, что в 2026 году цены на напитки снизятся на 24% благодаря увеличению производства кофе и какао после трудностей с поставками в предыдущем сельскохозяйственном сезоне. Затем, согласно прогнозам, в 2027 году они немного вырастут - на 3%.
Прогноз предполагает, что перебои в морских перевозках через Черное море ослабнут в 2027 году, а затраты на сельскохозяйственные ресурсы снизятся. Если конфликт обострится, а потери урожая из-за погодных условий превысят ожидания, цены на продовольственные товары и зерновые могут оказаться соответственно на 12% и 20% выше базового прогноза на 2027 год.
Дополнительные ограничения на экспорт продовольствия или изменения политики в пользу биотоплива также могут привести к тому, что цены на продовольственные товары превысят прогнозируемые уровни.
В середине октября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за 40 лет, что приведет к таким экстремальным погодным явлениям, как жара, засуха и наводнения.