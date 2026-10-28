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ВБ предупредил Европу о росте цен из-за отказа от российского газа - 28.10.2026, ПРАЙМ
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ВБ предупредил Европу о росте цен из-за отказа от российского газа
ВБ предупредил Европу о росте цен из-за отказа от российского газа - 28.10.2026, ПРАЙМ
ВБ предупредил Европу о росте цен из-за отказа от российского газа
Отказ от импорта российского природного газа, снижение объемов добычи в Северном море и ряд других факторов могут усилить зависимость Европы от СПГ и привести к | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:20+0300
2026-10-28T18:20+0300
газ
европа
сша
северное море
эль-ниньо
ес
всемирный банк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Отказ от импорта российского природного газа, снижение объемов добычи в Северном море и ряд других факторов могут усилить зависимость Европы от СПГ и привести к росту цен, говорится в докладе Всемирного банка. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. "Риски для прогнозов цен на природный газ смещены в сторону повышения, особенно в отношении Европы и Азии... Снижение объемов добычи в Северном море, непредвиденные перебои в поставках из Норвегии или повреждение наземной инфраструктуры в регионе могут усилить зависимость Европы от СПГ и привести к росту цен. Дополнительный риск связан с планами ЕС отказаться от импорта российского СПГ (с января 2027 года) и большей части поставок российского газа по трубопроводам (с третьего квартала 2027 года)", - сообщается в докладе. Авторы добавляют, что с учетом того, что в первом полугодии текущего года на российский газ приходилось около 11% поставок в ЕС, "неспособность найти альтернативные источники приведет к усилению конкуренции за доступные партии СПГ, что вызовет рост цен как в Европе, так и в Азии". Также риск дальнейшего роста цен на газ несут дата-центры. Стремительное расширение их сети в США может привести к ужесточению ситуации на американском рынке природного газа, так как будет расти потребность в электроэнергии, вырабатываемой на газовых электростанциях. "Рост потребления газа в электроэнергетическом секторе может создать конкуренцию с растущим спросом на газ для производства СПГ, а также привести к сокращению объемов закачки газа в хранилища, что вызовет рост цен на природный газ. Увеличение затрат на добычу газа и его сжижение в США может, в свою очередь, привести к повышению цен на СПГ в Европе и Азии", - объяснили во Всемирном банке. Напротив, к числу "понижательных" рисков аналитики организации отнесли более быстрый, чем ожидалось, рост экспорта СПГ из США, а также более мягкие погодные условия, связанные, вероятно, с явлением Эль-Ниньо, которые приведут к снижению спроса на газ для отопления.
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газ, европа, сша, северное море, эль-ниньо, ес, всемирный банк
Газ, ЕВРОПА, США, Северное море, Эль-Ниньо, ЕС, Всемирный банк
18:20 28.10.2026
 
ВБ предупредил Европу о росте цен из-за отказа от российского газа

Доклад Всемирного банка: отказ от российского газа может усилить зависимость Европы от СПГ

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Отказ от импорта российского природного газа, снижение объемов добычи в Северном море и ряд других факторов могут усилить зависимость Европы от СПГ и привести к росту цен, говорится в докладе Всемирного банка.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
"Риски для прогнозов цен на природный газ смещены в сторону повышения, особенно в отношении Европы и Азии... Снижение объемов добычи в Северном море, непредвиденные перебои в поставках из Норвегии или повреждение наземной инфраструктуры в регионе могут усилить зависимость Европы от СПГ и привести к росту цен. Дополнительный риск связан с планами ЕС отказаться от импорта российского СПГ (с января 2027 года) и большей части поставок российского газа по трубопроводам (с третьего квартала 2027 года)", - сообщается в докладе.
Авторы добавляют, что с учетом того, что в первом полугодии текущего года на российский газ приходилось около 11% поставок в ЕС, "неспособность найти альтернативные источники приведет к усилению конкуренции за доступные партии СПГ, что вызовет рост цен как в Европе, так и в Азии".
Также риск дальнейшего роста цен на газ несут дата-центры. Стремительное расширение их сети в США может привести к ужесточению ситуации на американском рынке природного газа, так как будет расти потребность в электроэнергии, вырабатываемой на газовых электростанциях.
"Рост потребления газа в электроэнергетическом секторе может создать конкуренцию с растущим спросом на газ для производства СПГ, а также привести к сокращению объемов закачки газа в хранилища, что вызовет рост цен на природный газ. Увеличение затрат на добычу газа и его сжижение в США может, в свою очередь, привести к повышению цен на СПГ в Европе и Азии", - объяснили во Всемирном банке.
Напротив, к числу "понижательных" рисков аналитики организации отнесли более быстрый, чем ожидалось, рост экспорта СПГ из США, а также более мягкие погодные условия, связанные, вероятно, с явлением Эль-Ниньо, которые приведут к снижению спроса на газ для отопления.
 
ГазЕВРОПАСШАСеверное мореЭль-НиньоЕСВсемирный банк
 
 
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