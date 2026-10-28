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Спрос на уголь в мире в 2026 году вырастет на 1,2%, заявили в ВБ

Спрос на уголь в мире в 2026 году вырастет на 1,2%, заявили в ВБ - 28.10.2026, ПРАЙМ

Спрос на уголь в мире в 2026 году вырастет на 1,2%, заявили в ВБ

Спрос на уголь в мире в 2026 году вырастет на 1,2%, или на 103 миллиона тонн, а предложение снизится на 0,7% или 66 миллионов тонн, говорится в докладе... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:41+0300

2026-10-28T18:41+0300

2026-10-28T18:41+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Спрос на уголь в мире в 2026 году вырастет на 1,2%, или на 103 миллиона тонн, а предложение снизится на 0,7% или 66 миллионов тонн, говорится в докладе Всемирного банка. "Ожидается, что в 2026 году мировой спрос на уголь вырастет на 1,2%, или на 103 миллиона метрических тонн. Это будет обусловлено переходом с газа на уголь в электроэнергетическом секторе, прежде всего в странах Азии", - сообщают авторы доклада. В частности, в Китае потребление угля увеличится на 1% (46 миллионов тонн) - до примерно 5 миллиардов тонн, из-за высокого спроса на электроэнергию, низкой выработки ветряных электростанций, удорожания СПГ и расширением производства химпродукции на основе угля. Спрос на уголь в Индии вырастет на 4,2% (54 миллионов тонн) - до 1,35 миллиарда тонн, на фоне высокого спроса на электроэнергию из-за снижения выработки ГЭС из-за аномальной жары, а также на фоне роста активности в промышленности и сфере услуг. При этом во Всемирном банке прогнозируют, что в США потребление угля сократится на 7% (28 миллиона тонн), так доступность природного газа и возобновляемых источников энергии препятствуют развитию угольной генерации. "В ЕС высокие цены на природный газ, вероятно, замедлят структурное снижение спроса на уголь, но не остановят его", - ожидают аналитики. "Ожидается, что в 2026 году объем мирового предложения угля сократится на 0,7% (66 миллионов тонн)", - отметили во Всемирном банке. Главной причиной сокращения угольного производства аналитики называют его уменьшение в Китае на 1,9% (91 миллиона тонн) на фоне закрытия шахт. Кроме того прогнозируется падение добычи на 1,5% (12 миллионов тонн) из-за пересмотра правительством целевых показателей по объему производства. В Австралии предложение угля снизится из-за перебоев с экспортом из-за погодных условий. В США добыча сократится примерно на 3% (15 миллионов тонн). Однако рост добычи по итогам этого года может произойти в Индии на 1,2% (13 миллионов тонн) - до рекордных 1,09 миллиарда тонн.

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мировая экономика, китай, индия, сша, всемирный банк, ес