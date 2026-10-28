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ВЭБ подписал меморандум о сотрудничестве с банком развития Сахеля - 28.10.2026, ПРАЙМ
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ВЭБ подписал меморандум о сотрудничестве с банком развития Сахеля
ВЭБ подписал меморандум о сотрудничестве с банком развития Сахеля - 28.10.2026, ПРАЙМ
ВЭБ подписал меморандум о сотрудничестве с банком развития Сахеля
ВЭБ сделал важный шаг для дальнейшей работы в Африке, подписав меморандум о сотрудничестве с банком развития Сахеля, заявил заместитель председателя... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:15+0300
2026-10-28T15:15+0300
финансы
россия
африка
мали
нигер
александр новак
вэб
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ВЭБ сделал важный шаг для дальнейшей работы в Африке, подписав меморандум о сотрудничестве с банком развития Сахеля, заявил заместитель председателя госкорпорации Даниил Алгульян. Ранее в среду вице-премьер Александр Новак сообщил, что ВЭБ подписал меморандум с Банком инвестиций и развития Конфедерации государств Сахеля, который специально создан для обеспечения финансирования различных проектов. "Подписание первого международного соглашения Конфедерального банка инвестиций и развития государств Сахеля с ВЭБ.РФ – важный шаг для развития работы ВЭБа с государствами Сахеля", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян, слова которого приводит пресс-служба. Также он отметил, что создание эффективно работающего института развития Сахеля будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона и содействовать двустороннему сотрудничеству. Стороны намерены взаимодействовать в целях поиска и анализа проектов, способствующих достижению приоритетов развития и интеграции Конфедерации государств Сахеля, а также расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией, уточнили в госкорпорации. Сахель — обширный регион в Африке, расположенный между пустыней Сахара на севере и более плодородными саваннами на юге. В зону Сахеля полностью или частично входят территории многих стран. При этом непосредственно в Конфедерацию государств Сахеля входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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финансы, россия, африка, мали, нигер, александр новак, вэб
Финансы, РОССИЯ, АФРИКА, МАЛИ, НИГЕР, Александр Новак, ВЭБ
15:15 28.10.2026
 
ВЭБ подписал меморандум о сотрудничестве с банком развития Сахеля

ВЭБ подписал меморандум о сотрудничестве с банком развития Сахеля

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ВЭБ сделал важный шаг для дальнейшей работы в Африке, подписав меморандум о сотрудничестве с банком развития Сахеля, заявил заместитель председателя госкорпорации Даниил Алгульян.
Ранее в среду вице-премьер Александр Новак сообщил, что ВЭБ подписал меморандум с Банком инвестиций и развития Конфедерации государств Сахеля, который специально создан для обеспечения финансирования различных проектов.
"Подписание первого международного соглашения Конфедерального банка инвестиций и развития государств Сахеля с ВЭБ.РФ – важный шаг для развития работы ВЭБа с государствами Сахеля", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян, слова которого приводит пресс-служба.
Также он отметил, что создание эффективно работающего института развития Сахеля будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона и содействовать двустороннему сотрудничеству.
Стороны намерены взаимодействовать в целях поиска и анализа проектов, способствующих достижению приоритетов развития и интеграции Конфедерации государств Сахеля, а также расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией, уточнили в госкорпорации.
Сахель — обширный регион в Африке, расположенный между пустыней Сахара на севере и более плодородными саваннами на юге. В зону Сахеля полностью или частично входят территории многих стран. При этом непосредственно в Конфедерацию государств Сахеля входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ФинансыРОССИЯАФРИКАМАЛИНИГЕРАлександр НовакВЭБ
 
 
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