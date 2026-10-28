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Вексельберг предложил включить представителей деловых советов в МПК - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Вексельберг предложил включить представителей деловых советов в МПК
Вексельберг предложил включить представителей деловых советов в МПК - 28.10.2026, ПРАЙМ
Вексельберг предложил включить представителей деловых советов в МПК
Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, председатель российской части Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:57+0300
2026-10-28T14:57+0300
бизнес
россия
южная африка
москва
виктор вексельберг
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, председатель российской части Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ предложил правительству РФ включить в состав межправительственных комиссий (МПК) представителей деловых советов. "Мы предлагаем правительству включить в составы основных межправкомиссий представителей деловых советов. Это обеспечило бы интерфейс и практический обмен проблемами и задачами и, мне кажется, повысило бы эффективность и уровень решения задач, которые перед нами стоят", - сказал он в ходе своего выступления на саммите Россия-Африка. По словам Вексельберга, принципиальнейшим условием успеха партнерства России с Южной Африкой является большая история сотрудничества. "В целом на африканском континенте наше государство пользуется большим авторитетом и уважением, и это нужно конвертировать в практические решения, потому что мир конкурентен", - отметил он. Вексельберг отметил во вторник, что России необходимо выработать новые подходы для структурирования сотрудничества с африканскими странами. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, южная африка, москва, виктор вексельберг
Бизнес, РОССИЯ, Южная Африка, МОСКВА, Виктор Вексельберг
14:57 28.10.2026
 
Вексельберг предложил включить представителей деловых советов в МПК

Вексельберг предложил включить представителей деловых советов в состав МПК

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, председатель российской части Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ предложил правительству РФ включить в состав межправительственных комиссий (МПК) представителей деловых советов.
"Мы предлагаем правительству включить в составы основных межправкомиссий представителей деловых советов. Это обеспечило бы интерфейс и практический обмен проблемами и задачами и, мне кажется, повысило бы эффективность и уровень решения задач, которые перед нами стоят", - сказал он в ходе своего выступления на саммите Россия-Африка.
По словам Вексельберга, принципиальнейшим условием успеха партнерства России с Южной Африкой является большая история сотрудничества.
"В целом на африканском континенте наше государство пользуется большим авторитетом и уважением, и это нужно конвертировать в практические решения, потому что мир конкурентен", - отметил он.
Вексельберг отметил во вторник, что России необходимо выработать новые подходы для структурирования сотрудничества с африканскими странами.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
БизнесРОССИЯЮжная АфрикаМОСКВАВиктор Вексельберг
 
 
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