https://1prime.ru/20261028/vekselberg-874705057.html

Вексельберг предложил включить представителей деловых советов в МПК

Вексельберг предложил включить представителей деловых советов в МПК - 28.10.2026, ПРАЙМ

Вексельберг предложил включить представителей деловых советов в МПК

Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, председатель российской части Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:57+0300

2026-10-28T14:57+0300

2026-10-28T14:57+0300

бизнес

россия

южная африка

москва

виктор вексельберг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874705057.jpg?1793188638

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, председатель российской части Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ предложил правительству РФ включить в состав межправительственных комиссий (МПК) представителей деловых советов. "Мы предлагаем правительству включить в составы основных межправкомиссий представителей деловых советов. Это обеспечило бы интерфейс и практический обмен проблемами и задачами и, мне кажется, повысило бы эффективность и уровень решения задач, которые перед нами стоят", - сказал он в ходе своего выступления на саммите Россия-Африка. По словам Вексельберга, принципиальнейшим условием успеха партнерства России с Южной Африкой является большая история сотрудничества. "В целом на африканском континенте наше государство пользуется большим авторитетом и уважением, и это нужно конвертировать в практические решения, потому что мир конкурентен", - отметил он. Вексельберг отметил во вторник, что России необходимо выработать новые подходы для структурирования сотрудничества с африканскими странами. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

южная африка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южная африка, москва, виктор вексельберг