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Вице-президент США обвинил Европу в паразитировании на лекарствах - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Вице-президент США обвинил Европу в паразитировании на лекарствах
Вице-президент США обвинил Европу в паразитировании на лекарствах - 28.10.2026, ПРАЙМ
Вице-президент США обвинил Европу в паразитировании на лекарствах
Европейские государства на протяжении десятилетий пользовались плодами американских медицинских разработок, пока граждане США переплачивали за лекарства, заявил | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T23:16+0300
2026-10-28T23:16+0300
мировая экономика
сша
джей ди вэнс
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874731215.jpg?1793218596
ВАШИНГТОН, 28 окт – ПРАЙМ. Европейские государства на протяжении десятилетий пользовались плодами американских медицинских разработок, пока граждане США переплачивали за лекарства, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, он подчеркнул, что действующая система ценообразования на рынке медицинских препаратов долгое время ставила американцев в заведомо невыгодное положение. "Вспомните: слишком долго наши бабушки и дедушки, наши родители и мы сами платили заоблачные цены за лекарства, в то время как европейские страны бесплатно пользовались инновациями, созданными в Соединенных Штатах Америки", — заявил Вэнс. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял фармгигантов в искусственном завышении цен, а европейские государства — в паразитировании на американских разработках. Для решения этой проблемы администрация США ввела жесткие ограничения на стоимость жизненно важных препаратов, включая инсулин, запустила государственную платформу дистрибуции лекарств со скидками и инициировала механизм привязки внутренних цен к зарубежным.
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40
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мировая экономика, сша, джей ди вэнс, дональд трамп
Мировая экономика, США, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
23:16 28.10.2026
 
Вице-президент США обвинил Европу в паразитировании на лекарствах

Вице-президент США Вэнс: европейские страны пользовались плодами американских разработок

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ВАШИНГТОН, 28 окт – ПРАЙМ. Европейские государства на протяжении десятилетий пользовались плодами американских медицинских разработок, пока граждане США переплачивали за лекарства, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, он подчеркнул, что действующая система ценообразования на рынке медицинских препаратов долгое время ставила американцев в заведомо невыгодное положение.
"Вспомните: слишком долго наши бабушки и дедушки, наши родители и мы сами платили заоблачные цены за лекарства, в то время как европейские страны бесплатно пользовались инновациями, созданными в Соединенных Штатах Америки", — заявил Вэнс.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял фармгигантов в искусственном завышении цен, а европейские государства — в паразитировании на американских разработках. Для решения этой проблемы администрация США ввела жесткие ограничения на стоимость жизненно важных препаратов, включая инсулин, запустила государственную платформу дистрибуции лекарств со скидками и инициировала механизм привязки внутренних цен к зарубежным.
 
Мировая экономикаСШАДжей Ди ВэнсДональд Трамп
 
 
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