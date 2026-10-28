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VK в III квартале увеличила выручку по МСФО на 21%

VK в III квартале увеличила выручку по МСФО на 21% - 28.10.2026, ПРАЙМ

VK в III квартале увеличила выручку по МСФО на 21%

Выручка VK по МСФО в прошлом квартале увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47 миллиардов рублей, говорится в отчете... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:17+0300

2026-10-28T14:17+0300

2026-10-28T14:17+0300

финансы

бизнес

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в прошлом квартале увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47 миллиардов рублей, говорится в отчете компании. "В третьем квартале 2026 года VK ускорила рост финансовых результатов: выручка выросла на 21%, до 47 миллиардов рублей", - сказано в отчете. Показатель EBITDA вырос на 22% - до 6,2 миллиарда рублей. Кроме того, выручка VK от онлайн-рекламы увеличилась на 18% год к году, до 28,2 миллиарда рублей. Выручка социальной коммерции выросла на 81% в квартальном выражении и составила 1,2 миллиарда рублей. С начала года, по итогам трех кварталов, VK также продемонстрировала рост финансовых результатов: выручка компании увеличилась на 15% год к году, до 128 миллиардов рублей, показатель EBITDA вырос на 30% и составил 20,2 миллиарда. Кроме того, выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 11% год к году, до 76,8 миллиарда рублей. Выручка VK Tech увеличилась на 35% - до 14,4 миллиарда. Выручка образовательных сервисов для детей показала рост на 26%, до 6,8 миллиарда рублей. Также в отчете уточняется, что в "Максе" начали работать инструменты монетизации: запущены сервисы для бизнес-клиентов, расширяются рекламные возможности. С июля по октябрь выручка платформы превысила 700 миллионов рублей. Дневная аудитория продолжает расти и превышает 90 миллионов.

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