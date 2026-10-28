https://1prime.ru/20261028/volga-874677219.html

Продажи Volga впервые обогнали "Москвич"

Продажи Volga впервые обогнали "Москвич" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Продажи Volga впервые обогнали "Москвич"

Продажи новых автомобилей российского бренда Volga за три недели с 5 по 25 октября составили 793 машин, что позволило ему впервые обогнать "Москвич", результат... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:32+0300

2026-10-28T08:32+0300

2026-10-28T08:32+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда Volga за три недели с 5 по 25 октября составили 793 машин, что позволило ему впервые обогнать "Москвич", результат которого составил 694 машины, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За последние три недели октября (5-25.10) было реализовано 694 автомобиля "Москвич" и 793 автомобиля "Волга". До сентября продажи "Москвича" были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что в модельной линейке "Москвича" наиболее популярной остается самая доступная - "Москвич 3", на которую приходится порядка 80% продаж. При этом у Volga самый продаваемый на данный момент - дорогой кроссовер Volga K50, на который приходится более 50% спроса в линейке бренда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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