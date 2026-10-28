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ВТБ увеличил объем рефинансирования кредитов наличными в январе-сентябре

ВТБ увеличил объем рефинансирования кредитов наличными в январе-сентябре - 28.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ увеличил объем рефинансирования кредитов наличными в январе-сентябре

Объем рефинансирования кредитов наличными в ВТБ превысил 20 миллиардов рублей в январе-сентябре, сообщает пресс-служба банка. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:17+0300

2026-10-28T09:17+0300

2026-10-28T09:17+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Объем рефинансирования кредитов наличными в ВТБ превысил 20 миллиардов рублей в январе-сентябре, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ за девять месяцев 2026 года выдал более 20 миллиардов рублей на рефинансирование потребительских кредитов. В третьем квартале объем выдач вырос на 32% ко второму кварталу, обеспечив половину всего объема года", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля рефинансирования в общих продажах кредитов наличными с начала года выросла втрое. По прогнозам банка, в четвертом квартале тренд укрепится за счет "высокого сезона" и осознанного подхода заемщиков к управлению финансовой нагрузкой. По данным ВТБ, средний срок рефинансирования составляет 4 года и 9 месяцев и существенно не меняется. Заемщики предпочитают серьезно не сокращать его, а снижать ежемесячный платеж до комфортного для себя уровня, отмечают в банке. Средний размер займа при этом держится около миллиона рублей - с начала года он вырос на 8%. "Даже в условиях, когда кредитные ставки держатся на текущем уровне, клиенты видят эффект от консолидации: несколько дорогих кредитов заменяются одним, а ежемесячный платеж становится ниже. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится: спрос на оптимизацию финансовых обязательств остается устойчивым, а рефинансирование воспринимается как рабочий инструмент управления личным бюджетом, а не как способ поймать момент на рынке", - отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. По статистике ВТБ, 85% заемщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% - три и более договора. Главное условие - отсутствие просроченной задолженности по всем объединяемым обязательствам.

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