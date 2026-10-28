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ВВП Узбекистана за три квартала 2026 года вырос на 8,3% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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ВВП Узбекистана за три квартала 2026 года вырос на 8,3%
ВВП Узбекистана за три квартала 2026 года вырос на 8,3% - 28.10.2026, ПРАЙМ
ВВП Узбекистана за три квартала 2026 года вырос на 8,3%
ВВП Узбекистана вырос на 8,3% по итогам трех первых кварталов года, сообщает национальный статистический комитет. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:05+0300
2026-10-28T12:05+0300
мировая экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874691621.jpg?1793178323
ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. ВВП Узбекистана вырос на 8,3% по итогам трех первых кварталов года, сообщает национальный статистический комитет. "По предварительным данным, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Узбекистан за январь-сентябрь 2026 года… вырос на 8,3% к соответствующему периоду 2025 года", - говорится в материалах, размещенных на сайте статведомства. При этом за год темпы роста увеличились - в январе-сентябре прошлого года экономика Узбекистана выросла на 7,6%. По данным статведомства, промышленное производство за эти девять месяцев текущего года выросло на 8,1% (на 6,8% годом ранее), сельское хозяйство – на 4,6% (+3,6%), инвестиции в основной капитал – на 20,1% (+15,2%). В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о параметрах госбюджета с учетом планируемого в 2026 году роста ВВП на 6,6% по сравнению с 2025 годом. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%.
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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
12:05 28.10.2026
 
ВВП Узбекистана за три квартала 2026 года вырос на 8,3%

ВВП Узбекистана за три квартала 2026 года вырос на 8,3%

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ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. ВВП Узбекистана вырос на 8,3% по итогам трех первых кварталов года, сообщает национальный статистический комитет.
"По предварительным данным, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Узбекистан за январь-сентябрь 2026 года… вырос на 8,3% к соответствующему периоду 2025 года", - говорится в материалах, размещенных на сайте статведомства.
При этом за год темпы роста увеличились - в январе-сентябре прошлого года экономика Узбекистана выросла на 7,6%.
По данным статведомства, промышленное производство за эти девять месяцев текущего года выросло на 8,1% (на 6,8% годом ранее), сельское хозяйство – на 4,6% (+3,6%), инвестиции в основной капитал – на 20,1% (+15,2%).
В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о параметрах госбюджета с учетом планируемого в 2026 году роста ВВП на 6,6% по сравнению с 2025 годом. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
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