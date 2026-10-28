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Выручка Unilever за январь-сентябрь поднялась на 2,7% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Выручка Unilever за январь-сентябрь поднялась на 2,7%
Выручка Unilever за январь-сентябрь поднялась на 2,7% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Выручка Unilever за январь-сентябрь поднялась на 2,7%
Выручка международного производителя продуктов питания и потребительских товаров повседневного спроса Unilever за первые три квартала выросла на 2,7% в годовом... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:48+0300
2026-10-28T10:51+0300
бизнес
финансы
африка
азиатско-тихоокеанский регион
европа
unilever
lipton
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка международного производителя продуктов питания и потребительских товаров повседневного спроса Unilever за первые три квартала выросла на 2,7% в годовом выражении - до 38,919 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. При этом основные продажи выросли на 4,9% в годовом выражении. Показатель основных продаж не учитывает влияние изменения в активах, а также валютных курсовых колебаний. По итогам прошлого квартала выручка Unilever увеличилась на 6,7% в годовом выражении, до 13,271 миллиарда евро. А основные продажи выросли на 5,2%. Рост основных продаж за квартал больше всего был в Африке и АТР (10,1%), в Америке - составил 2,8%, а в Европе продемонстрировано сокращение продаж на 1,7%. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.
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бизнес, финансы, африка, азиатско-тихоокеанский регион, европа, unilever, lipton, brooke bond
Бизнес, Финансы, АФРИКА, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЕВРОПА, Unilever, Lipton, Brooke Bond
10:48 28.10.2026 (обновлено: 10:51 28.10.2026)
 
Выручка Unilever за январь-сентябрь поднялась на 2,7%

Выручка Unilever за январь-сентябрь поднялась на 2,7%, до 38,9 миллиарда евро

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка международного производителя продуктов питания и потребительских товаров повседневного спроса Unilever за первые три квартала выросла на 2,7% в годовом выражении - до 38,919 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
При этом основные продажи выросли на 4,9% в годовом выражении. Показатель основных продаж не учитывает влияние изменения в активах, а также валютных курсовых колебаний.
По итогам прошлого квартала выручка Unilever увеличилась на 6,7% в годовом выражении, до 13,271 миллиарда евро. А основные продажи выросли на 5,2%. Рост основных продаж за квартал больше всего был в Африке и АТР (10,1%), в Америке - составил 2,8%, а в Европе продемонстрировано сокращение продаж на 1,7%.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.
 
БизнесФинансыАФРИКААзиатско-Тихоокеанский регионЕВРОПАUnileverLiptonBrooke Bond
 
 
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