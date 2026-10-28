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Выручка Heineken за девять месяцев выросла на 5,8%
Выручка Heineken за девять месяцев выросла на 5,8% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Выручка Heineken за девять месяцев выросла на 5,8%
Выручка пивоваренного концерна Heineken по итогам первых трех кварталов выросла на 5,8% в годовом выражении - до 27,117 миллиарда евро, говорится в отчетности... | 28.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка пивоваренного концерна Heineken по итогам первых трех кварталов выросла на 5,8% в годовом выражении - до 27,117 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Выручка концерна за третий квартал увеличилась на 9,7%, до 9,558 миллиарда евро. По итогам трех кварталов объем продаж компании составил 218,9 миллиона гектолитров - на 4,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Органический рост продаж составил 2,7%. В странах Северной и Южной Америки продажи увеличились на 3,7% в годовом выражении, до 69,3 миллиона гектолитров, в Европе - незначительно снизились, на 0,1%, до 67,5 миллиона, в Африке и на Ближнем Востоке - выросли на 1,8%, до 34,1 миллиона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) продажи увеличились на 13,7%, до 48 миллиона гектолитров. В третьем квартале общие продажи выросли на 6,1%, до 76 миллионов гектолитров (прогноз составлял 74,4 миллиона). В АТР они увеличились на 17,6%, до 16 миллионов гектолитров. В Европе зафиксирован рост на 0,8%, до 25,2 миллиона гектолитров, в Африке и на Ближнем Востоке - на 1,8%, до 11,3 миллиона. В странах Северной и Южной Америки продажи выросли на 8,3%, до 23,6 миллиона гектолитров. Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 340 брендами по всему миру, которые продаются в 190 странах. Штат компании составляет более 85 тысяч человек.
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бизнес, южная америка, европа, африка, heineken, атр
Бизнес, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, АФРИКА, Heineken, АТР
Выручка Heineken за девять месяцев выросла на 5,8%
Выручка Heineken за январь-сентябрь выросла на 5,8%, до 27,1 миллиарда евро
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка пивоваренного концерна Heineken по итогам первых трех кварталов выросла на 5,8% в годовом выражении - до 27,117 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Выручка концерна за третий квартал увеличилась на 9,7%, до 9,558 миллиарда евро.
По итогам трех кварталов объем продаж компании составил 218,9 миллиона гектолитров - на 4,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Органический рост продаж составил 2,7%.
В странах Северной и Южной Америки продажи увеличились на 3,7% в годовом выражении, до 69,3 миллиона гектолитров, в Европе - незначительно снизились, на 0,1%, до 67,5 миллиона, в Африке и на Ближнем Востоке - выросли на 1,8%, до 34,1 миллиона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) продажи увеличились на 13,7%, до 48 миллиона гектолитров.
В третьем квартале общие продажи выросли на 6,1%, до 76 миллионов гектолитров (прогноз составлял 74,4 миллиона). В АТР они увеличились на 17,6%, до 16 миллионов гектолитров. В Европе зафиксирован рост на 0,8%, до 25,2 миллиона гектолитров, в Африке и на Ближнем Востоке - на 1,8%, до 11,3 миллиона. В странах Северной и Южной Америки продажи выросли на 8,3%, до 23,6 миллиона гектолитров.
Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 340 брендами по всему миру, которые продаются в 190 странах. Штат компании составляет более 85 тысяч человек.