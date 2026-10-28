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Выручка от монетизации на платформе "Макс" превысила 700 миллионов рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Выручка от монетизации на платформе "Макс" превысила 700 миллионов рублей
Выручка от монетизации на платформе "Макс" превысила 700 миллионов рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Выручка от монетизации на платформе "Макс" превысила 700 миллионов рублей
Выручка от запуска монетизации на национальной платформе "Макс" с июля по октябрь 2026 года превысила 700 миллионов рублей, следует из сообщения VK. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:05+0300
2026-10-28T16:05+0300
технологии
финансы
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка от запуска монетизации на национальной платформе "Макс" с июля по октябрь 2026 года превысила 700 миллионов рублей, следует из сообщения VK. "В "Макс" начали работать инструменты монетизации: запущены сервисы для бизнес-клиентов, расширяются рекламные возможности. С июля по октябрь 2026 года выручка составила более 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении. Согласно данным компании, в "Макс" зарегистрировались 140 миллионов пользователей, включая пользователей из-за рубежа. Ежемесячная аудитория превысила 109 миллионов, ежедневная - 90 миллионов, а общее число каналов составляет более 15 миллионов. "В среднем пользователи отправляют более 1,9 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков в сутки", - добавили там.
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192
40
192
40
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4.7
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40
192
40
технологии, финансы
Технологии, Финансы
16:05 28.10.2026
 
Выручка от монетизации на платформе "Макс" превысила 700 миллионов рублей

VK: выручка от монетизации "Макс" с июля по октябрь превысила 700 миллионов рублей

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка от запуска монетизации на национальной платформе "Макс" с июля по октябрь 2026 года превысила 700 миллионов рублей, следует из сообщения VK.
"В "Макс" начали работать инструменты монетизации: запущены сервисы для бизнес-клиентов, расширяются рекламные возможности. С июля по октябрь 2026 года выручка составила более 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Согласно данным компании, в "Макс" зарегистрировались 140 миллионов пользователей, включая пользователей из-за рубежа. Ежемесячная аудитория превысила 109 миллионов, ежедневная - 90 миллионов, а общее число каналов составляет более 15 миллионов.
"В среднем пользователи отправляют более 1,9 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков в сутки", - добавили там.
 
ТехнологииФинансы
 
 
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