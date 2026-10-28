https://1prime.ru/20261028/vyruchka-874712247.html
Выручка от монетизации на платформе "Макс" превысила 700 миллионов рублей
Выручка от монетизации на платформе "Макс" превысила 700 миллионов рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Выручка от монетизации на платформе "Макс" превысила 700 миллионов рублей
Выручка от запуска монетизации на национальной платформе "Макс" с июля по октябрь 2026 года превысила 700 миллионов рублей, следует из сообщения VK. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:05+0300
2026-10-28T16:05+0300
2026-10-28T16:05+0300
технологии
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874712247.jpg?1793192733
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка от запуска монетизации на национальной платформе "Макс" с июля по октябрь 2026 года превысила 700 миллионов рублей, следует из сообщения VK.
"В "Макс" начали работать инструменты монетизации: запущены сервисы для бизнес-клиентов, расширяются рекламные возможности. С июля по октябрь 2026 года выручка составила более 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Согласно данным компании, в "Макс" зарегистрировались 140 миллионов пользователей, включая пользователей из-за рубежа. Ежемесячная аудитория превысила 109 миллионов, ежедневная - 90 миллионов, а общее число каналов составляет более 15 миллионов.
"В среднем пользователи отправляют более 1,9 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков в сутки", - добавили там.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы
Выручка от монетизации на платформе "Макс" превысила 700 миллионов рублей
VK: выручка от монетизации "Макс" с июля по октябрь превысила 700 миллионов рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка от запуска монетизации на национальной платформе "Макс" с июля по октябрь 2026 года превысила 700 миллионов рублей, следует из сообщения VK.
"В "Макс" начали работать инструменты монетизации: запущены сервисы для бизнес-клиентов, расширяются рекламные возможности. С июля по октябрь 2026 года выручка составила более 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Согласно данным компании, в "Макс" зарегистрировались 140 миллионов пользователей, включая пользователей из-за рубежа. Ежемесячная аудитория превысила 109 миллионов, ежедневная - 90 миллионов, а общее число каналов составляет более 15 миллионов.
"В среднем пользователи отправляют более 1,9 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков в сутки", - добавили там.