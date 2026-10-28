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Экс-главу владимирского дорожного предприятия арестовали за взятку

Экс-главу владимирского дорожного предприятия арестовали за взятку - 28.10.2026, ПРАЙМ

Экс-главу владимирского дорожного предприятия арестовали за взятку

Бывшего генерального директора дорожно-строительного предприятия во Владимирской области арестовали по делу о получении взятки в 11,5 миллиона рублей при... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:14+0300

2026-10-28T11:14+0300

2026-10-28T11:14+0300

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ТУЛА, 28 окт – ПРАЙМ. Бывшего генерального директора дорожно-строительного предприятия во Владимирской области арестовали по делу о получении взятки в 11,5 миллиона рублей при развитии поселка Доброград, сообщили в пресс-службе СК России. "Бывший директор одного из дорожно-строительных предприятий во Владимирской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, с ноября 2022 года ГУП "ДСУ-3" являлось подрядчиком по контракту на проведение работ по развитию территории Доброграда. Обвиняемый заключил договор субподряда на четвертый этап работ стоимостью 215 миллионов рублей, пообещав за взятку увеличить размер аванса по договору почти в два раза, до 80%, и уменьшение стоимости услуг генподрядчика. За это он получил от фирмы тремя частями 11,5 миллионов рублей. Обвиняемого задержали по месту жительства в Москве и доставили во Владимир, где и арестовали. У фигуранта также изъяли почти 1,9 миллиона рублей. Против него и двоих представителей фирмы-подрядчика возбуждено уголовное дело о получении и даче взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 и ч.5 ст.291 УК РФ). В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщили, что расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении региональных сотрудников УЭБиПК УМВД России и УФСБ.

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