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Wildberries запустил сервис "Вишлисты"

Wildberries запустил сервис "Вишлисты" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Wildberries запустил сервис "Вишлисты"

Wildberries запустил сервис "Вишлисты", через который пользователи смогут создавать подборки желаемых товаров, делиться ими с друзьями и организовывать сбор... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:17+0300

2026-10-28T09:17+0300

2026-10-28T09:17+0300

бизнес

технологии

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Wildberries запустил сервис "Вишлисты", через который пользователи смогут создавать подборки желаемых товаров, делиться ими с друзьями и организовывать сбор денег на их покупку, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "На Wildberries появился сервис "Вишлисты". С его помощью пользователи могут создавать подборки желаемых товаров и организовывать сбор на их покупку, например, к празднику, дню рождения или другому событию", - говорится в сообщении. В компании объяснили, что пользователь создает "вишлист" из товаров маркетплейса и получает ссылку, которую отправляет друзьям и близким. Те, кто перешел по ссылке, видят всю подборку и выбирают товары, в оплате которых готовы участвовать. Пополнить сбор можно любым удобным способом. Когда на товар набирается полная сумма, автор списка закрывает сбор и оформляет заказ. Если денег не хватает, недостающую часть можно добавить из личных средств. А в случае если решение о покупке товара изменилось либо он закончился, собранные деньги можно потратить на другие покупки на маркетплейсе, добавили в пресс-службе. Создать "вишлист" можно в мобильном приложении Wildberries через "WB Кошелек", раздел "Вишлисты" в "Каталоге", а также со страницы товара или из корзины. "Сервис закрывает одну из главных проблем при выборе подарков - несовпадение ожиданий. Получателю достаются именно те товары, которые выбрал сам, а дарителям не нужно искать, где и что купить, и угадывать предпочтения", - пояснил маркетплейс. Кроме того, сервис дает возможность совместного планирования подарков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, wildberries