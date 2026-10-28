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Wildberries запустил сервис самовывоза из магазинов - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Wildberries запустил сервис самовывоза из магазинов
Wildberries запустил сервис самовывоза из магазинов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустил сервис самовывоза из магазинов
Wildberries полноценно запустил новый формат получения заказов Click&Collect - пользователь делает заказ через маркетплейс, а забирает товар напрямую из... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:51+0300
2026-10-28T11:25+0300
бизнес
wildberries
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Wildberries полноценно запустил новый формат получения заказов Click&amp;Collect - пользователь делает заказ через маркетплейс, а забирает товар напрямую из магазина продавца, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Wildberries (входит в группу РВБ) объявляет о полноценном запуске Click&amp;Collect - сервиса самовывоза товаров из магазинов продавцов. После завершения тестирования новый способ получения заказов становится доступен всем пользователям маркетплейса", - говорится в сообщении.Так, покупатели смогут выбирать товары на Wildberries и забирать их непосредственно в торговых точках партнеров, а продавцы - использовать собственные магазины как дополнительный канал продаж через маркетплейс.Как отметили в компании, результаты теста показали высокий интерес к модели со стороны покупателей и бизнеса. "Сегодня к Click&amp;Collect подключено уже несколько тысяч партнеров, а оборот товаров по модели самовывоза за год вырос почти в три раза", - добавили там.Модель развивается в России и пяти странах СНГ - Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Киргизии. В дальнейшем компания планирует продолжить развитие модели самовывоза, расширяя сеть партнерских торговых точек и предоставляя покупателям больше возможностей получать заказы удобным для них способом.Одновременно Wildberries расширила возможности Click&amp;Collect для крупных торговых сетей - теперь ритейлеры могут подключать к сервису тысячи магазинов и управлять сразу же всей инфраструктурой самовывоза через единый личный кабинет на маркетплейсе.Сценарий самовывоза остается таким же: покупатель выбирает товар на Wildberries, указывает на карте удобную торговую точку продавца и оформляет заказ. Там же можно посмотреть график ее работы и сроки хранения заказа. Продавец самостоятельно готовит товар к выдаче, а покупатель забирает его непосредственно в магазине.Первым партнером, приступившим к масштабированию самовывоза с использованием новых возможностей сервиса, стала сеть "Винлаб", ассортимент которой представлен в каталоге Wildberries с начала 2025 года. Благодаря обновлению ритейлер дополнительно подключит к Click&amp;Collect все свои торговые точки - более 2,2 тысячи магазинов по всей России."Расширяем возможности Click&amp;Collect, чтобы сделать эту модель доступной не только небольшим предпринимателям, но и крупным федеральным сетям. Теперь наши партнеры могут объединять тысячи торговых точек с цифровой витриной Wildberries, привлекать новую аудиторию и сохранять прямой контакт с покупателями", - прокомментировала руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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бизнес, wildberries, россия
Бизнес, Wildberries, РОССИЯ
10:51 28.10.2026 (обновлено: 11:25 28.10.2026)
 
Wildberries запустил сервис самовывоза из магазинов

Wildberries запустил новый формат получения заказов Click&Collect

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Wildberries полноценно запустил новый формат получения заказов Click&Collect - пользователь делает заказ через маркетплейс, а забирает товар напрямую из магазина продавца, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Wildberries (входит в группу РВБ) объявляет о полноценном запуске Click&Collect - сервиса самовывоза товаров из магазинов продавцов. После завершения тестирования новый способ получения заказов становится доступен всем пользователям маркетплейса", - говорится в сообщении.
Так, покупатели смогут выбирать товары на Wildberries и забирать их непосредственно в торговых точках партнеров, а продавцы - использовать собственные магазины как дополнительный канал продаж через маркетплейс.
Как отметили в компании, результаты теста показали высокий интерес к модели со стороны покупателей и бизнеса. "Сегодня к Click&Collect подключено уже несколько тысяч партнеров, а оборот товаров по модели самовывоза за год вырос почти в три раза", - добавили там.
Модель развивается в России и пяти странах СНГ - Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Киргизии. В дальнейшем компания планирует продолжить развитие модели самовывоза, расширяя сеть партнерских торговых точек и предоставляя покупателям больше возможностей получать заказы удобным для них способом.
Одновременно Wildberries расширила возможности Click&Collect для крупных торговых сетей - теперь ритейлеры могут подключать к сервису тысячи магазинов и управлять сразу же всей инфраструктурой самовывоза через единый личный кабинет на маркетплейсе.
Сценарий самовывоза остается таким же: покупатель выбирает товар на Wildberries, указывает на карте удобную торговую точку продавца и оформляет заказ. Там же можно посмотреть график ее работы и сроки хранения заказа. Продавец самостоятельно готовит товар к выдаче, а покупатель забирает его непосредственно в магазине.
Первым партнером, приступившим к масштабированию самовывоза с использованием новых возможностей сервиса, стала сеть "Винлаб", ассортимент которой представлен в каталоге Wildberries с начала 2025 года. Благодаря обновлению ритейлер дополнительно подключит к Click&Collect все свои торговые точки - более 2,2 тысячи магазинов по всей России.
"Расширяем возможности Click&Collect, чтобы сделать эту модель доступной не только небольшим предпринимателям, но и крупным федеральным сетям. Теперь наши партнеры могут объединять тысячи торговых точек с цифровой витриной Wildberries, привлекать новую аудиторию и сохранять прямой контакт с покупателями", - прокомментировала руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.
 
БизнесWildberriesРОССИЯ
 
 
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