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Россия предлагает странам Африки решения в транспортных проектах "под ключ"

Россия предлагает странам Африки решения в транспортных проектах "под ключ" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия предлагает странам Африки решения в транспортных проектах "под ключ"

Россия предлагает странам Африки решения в транспортных проектах "под ключ", а не предлагает отдельно купить самолет или поезд, сообщил министр транспорта РФ... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:14+0300

2026-10-28T16:14+0300

2026-10-28T18:24+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия предлагает странам Африки решения в транспортных проектах "под ключ", а не предлагает отдельно купить самолет или поезд, сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.Он выступил в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки с участием африканских делегаций. Она посвящена передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере в рамках саммита Россия-Африка."В России развиваются все виды транспорта. Железные дороги, морские (перевозки - ред.), авиация, стройка аэропортов. И... мы наработали большое количество компетенций, знаний и опыта для того, чтобы реализовывать эти проекты. Мы не предлагаем вам, чтобы вы начали развивать, купить какой-то отдельно поезд, самолет или построить аэропорт. Мы предлагаем эти решения "под ключ", - сказал Ядров.Минтранс России в сообщении к этому мероприятию отмечает, что речь идет не только о строительстве дорог, аэропортов и портов, но и о поставках техники с сервисом, ремонтом, запасными частями, обучением персонала и возможностью локальной сборки."Такой подход уже применяется, например, в контракте "Камаза" с Мали", - пишет министерство.На стенде министерства, добавляет Минтранс, также был представлен макет контейнеровоза "Москва" компании Fesco. Подобные суда в том числе связывают Россию со странами Африки. В мае компания запустила контейнерный сервис в Дар-эс-Салам со сроком доставки около 45 дней."Также президент ознакомился с макетами самолетов МС-21, Ил-114 и SJ-100, образцами отечественных электропоездов, роботизированным катком и беспилотными авиационными системами. Все эти наработки могут стать точками сотрудничества с африканскими партнерами", - добавляется в сообщении.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, россия, африка, москва, владимир путин