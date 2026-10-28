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В Грузии заявили о нарушении компанией Yandex Go прав потребителей

В Грузии заявили о нарушении компанией Yandex Go прав потребителей - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Грузии заявили о нарушении компанией Yandex Go прав потребителей

Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии заявило о нарушении компанией Yandex Go прав потребителей. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:15+0300

2026-10-28T13:15+0300

2026-10-28T13:15+0300

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ТБИЛИСИ, 28 окт — ПРАЙМ. Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии заявило о нарушении компанией Yandex Go прав потребителей. "По результатам изучения дела агентство установило, что на платформе Yandex Go пользователям не предоставлялась в полном объеме обязательная информация, предусмотренная законодательством", — говорится в сообщении. По данным агентства, нарушения касались предоставления обязательной информации пользователям онлайн-платформы и стандартных условий договора компании. В частности, пользователям не предоставлялись в полном объеме полные данные о водителях на платформе, кроме того, компания перекладывала всю ответственность за услугу на водителей и оставляла за собой право менять условия договора без предупреждения. В ведомстве подчеркнули, что Yandex Go следует рассматривать как поставщика транспортных услуг, а не только технологического посредника. В связи с этим компания обязана предоставлять пользователям полную и понятную информацию о своем статусе и оказываемых услугах. Агентство обязало компанию в течение одного месяца устранить выявленные нарушения, привести свою деятельность в соответствие с законодательством и восстановить нарушенные права потребителей. В случае неисполнения решения компании грозит штраф в размере до 2% годового оборота за предыдущий финансовый год.

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