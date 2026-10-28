https://1prime.ru/20261028/zagranpasport-874683560.html

МВД назвало распространенную причину отказа в выдаче загранпаспорта

МВД назвало распространенную причину отказа в выдаче загранпаспорта - 28.10.2026, ПРАЙМ

МВД назвало распространенную причину отказа в выдаче загранпаспорта

Россиянину могут отказать в выдаче загранпаспорта, если у него недействителен внутрироссийский паспорт или отсутствуют документы воинского учета, сообщили РИА... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:38+0300

2026-10-28T10:38+0300

2026-10-28T10:39+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россиянину могут отказать в выдаче загранпаспорта, если у него недействителен внутрироссийский паспорт или отсутствуют документы воинского учета, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. "На этапе приема документов, если у заявителя: недействительный внутрироссийский паспорт; фотографии не соответствуют установленным требованиям; отсутствуют документы воинского учета, если гражданин подпадает под категорию лиц призывного возраста (военный билет, приписное удостоверение или справка установленного образца из военкомата)", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос о причинах отказа в выдаче загранпаспорта. Также среди причин - недостоверная информация, ошибки в заявлении, его неправильное заполнение. На этапе рассмотрения документов гражданину могут отказать, если он ограничен в праве на выезд из РФ из-за осведомленности о сведениях особой важности или совершенно секретных, призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, является подозреваемым, обвиняемым или осужденным за совершение преступления и уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, сообщил о себе заведомо ложные сведения, признан банкротом, а также проходит службу или уволен со службы в ФСБ.

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общество , россия, мвд, фсб, загранпаспорт