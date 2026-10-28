https://1prime.ru/20261028/zakharova-874683143.html
"Полное фиаско": Захарова оценила попытки Запада изолировать Россию
"Полное фиаско": Захарова оценила попытки Запада изолировать Россию - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Полное фиаско": Захарова оценила попытки Запада изолировать Россию
Запад, пытаясь изолировать Россию, потерпел полное фиаско, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:31+0300
2026-10-28T10:31+0300
2026-10-28T10:31+0300
россия
запад
мария захарова
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Запад, пытаясь изолировать Россию, потерпел полное фиаско, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это полное фиаско Запада - эта самая якобы изоляция России. Это карикатура на их политику", - сказала она в эфире радио Sputnik. По ее словам, сейчас весь мир "с брезгливостью смотрит на эти потуги".
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РОССИЯ, ЗАПАД, Мария Захарова
"Полное фиаско": Захарова оценила попытки Запада изолировать Россию
Захарова: Запад, пытаясь изолировать Россию, потерпел полное фиаско
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Запад, пытаясь изолировать Россию, потерпел полное фиаско, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это полное фиаско Запада - эта самая якобы изоляция России. Это карикатура на их политику", - сказала она в эфире радио Sputnik.
По ее словам, сейчас весь мир "с брезгливостью смотрит на эти потуги".