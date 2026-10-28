https://1prime.ru/20261028/zakharova-874683143.html

"Полное фиаско": Захарова оценила попытки Запада изолировать Россию

"Полное фиаско": Захарова оценила попытки Запада изолировать Россию - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Полное фиаско": Захарова оценила попытки Запада изолировать Россию

Запад, пытаясь изолировать Россию, потерпел полное фиаско, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:31+0300

2026-10-28T10:31+0300

2026-10-28T10:31+0300

россия

запад

мария захарова

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874683143.jpg?1793172704

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Запад, пытаясь изолировать Россию, потерпел полное фиаско, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это полное фиаско Запада - эта самая якобы изоляция России. Это карикатура на их политику", - сказала она в эфире радио Sputnik. По ее словам, сейчас весь мир "с брезгливостью смотрит на эти потуги".

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, мария захарова