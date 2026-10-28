Делегация России даст оценку факторам, влияющим на мировую торговлю
Захарова: делегация России на встрече "Двадцатки" даст оценку негативным факторам
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Делегация России на встрече министров иностранных дел "Двадцатки" даст оценку негативным факторам, влияющим на мировую торговлю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов, безусловно, возвышения в них голоса государств Востока и Юга. Будет дана принципиальная оценка деструктивным действиям по милитаризации и - есть такой новый официальный термин - "секьюритизации" глобальных рынков", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова пояснила, что под этим термином понимается влияние на глобальные рынки, цепочки поставок с использованием криминальных методов, санкций, ареста активов, разбоя на морях и другого инструментария шантажа, диктата и подчинения в духе неоколониальных практик.
Встреча глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" состоится с 30 по 31 октября в городе Атланта, США.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока не принял решение об участии.