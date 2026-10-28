Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Делегация России даст оценку факторам, влияющим на мировую торговлю - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/zakharova-874716485.html
Делегация России даст оценку факторам, влияющим на мировую торговлю
Делегация России даст оценку факторам, влияющим на мировую торговлю - 28.10.2026, ПРАЙМ
Делегация России даст оценку факторам, влияющим на мировую торговлю
Делегация России на встрече министров иностранных дел "Двадцатки" даст оценку негативным факторам, влияющим на мировую торговлю, заявила официальный... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:39+0300
2026-10-28T16:41+0300
россия
мировая экономика
мария захарова
сергей лавров
мид рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874716485.jpg?1793194899
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Делегация России на встрече министров иностранных дел "Двадцатки" даст оценку негативным факторам, влияющим на мировую торговлю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов, безусловно, возвышения в них голоса государств Востока и Юга. Будет дана принципиальная оценка деструктивным действиям по милитаризации и - есть такой новый официальный термин - "секьюритизации" глобальных рынков", - сказала она в ходе брифинга.Захарова пояснила, что под этим термином понимается влияние на глобальные рынки, цепочки поставок с использованием криминальных методов, санкций, ареста активов, разбоя на морях и другого инструментария шантажа, диктата и подчинения в духе неоколониальных практик.Встреча глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" состоится с 30 по 31 октября в городе Атланта, США.Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока не принял решение об участии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, мария захарова, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД РФ
16:39 28.10.2026 (обновлено: 16:41 28.10.2026)
 
Делегация России даст оценку факторам, влияющим на мировую торговлю

Захарова: делегация России на встрече "Двадцатки" даст оценку негативным факторам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Делегация России на встрече министров иностранных дел "Двадцатки" даст оценку негативным факторам, влияющим на мировую торговлю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов, безусловно, возвышения в них голоса государств Востока и Юга. Будет дана принципиальная оценка деструктивным действиям по милитаризации и - есть такой новый официальный термин - "секьюритизации" глобальных рынков", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова пояснила, что под этим термином понимается влияние на глобальные рынки, цепочки поставок с использованием криминальных методов, санкций, ареста активов, разбоя на морях и другого инструментария шантажа, диктата и подчинения в духе неоколониальных практик.
Встреча глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" состоится с 30 по 31 октября в городе Атланта, США.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока не принял решение об участии.
 
РОССИЯМировая экономикаМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала