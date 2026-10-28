https://1prime.ru/20261028/zakharova-874716485.html

Делегация России даст оценку факторам, влияющим на мировую торговлю

Делегация России даст оценку факторам, влияющим на мировую торговлю - 28.10.2026, ПРАЙМ

Делегация России даст оценку факторам, влияющим на мировую торговлю

Делегация России на встрече министров иностранных дел "Двадцатки" даст оценку негативным факторам, влияющим на мировую торговлю, заявила официальный... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:39+0300

2026-10-28T16:39+0300

2026-10-28T16:41+0300

россия

мировая экономика

мария захарова

сергей лавров

мид рф

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Делегация России на встрече министров иностранных дел "Двадцатки" даст оценку негативным факторам, влияющим на мировую торговлю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов, безусловно, возвышения в них голоса государств Востока и Юга. Будет дана принципиальная оценка деструктивным действиям по милитаризации и - есть такой новый официальный термин - "секьюритизации" глобальных рынков", - сказала она в ходе брифинга.Захарова пояснила, что под этим термином понимается влияние на глобальные рынки, цепочки поставок с использованием криминальных методов, санкций, ареста активов, разбоя на морях и другого инструментария шантажа, диктата и подчинения в духе неоколониальных практик.Встреча глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" состоится с 30 по 31 октября в городе Атланта, США.Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока не принял решение об участии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, мария захарова, сергей лавров, мид рф