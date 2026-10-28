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Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8%
Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8%
Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8% в годовом выражении и составила 103 тысячи рублей, сообщил Росстат. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:17+0300
2026-10-28T19:17+0300
2026-10-28T19:17+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8% в годовом выражении и составила 103 тысячи рублей, сообщил Росстат.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2026 года составила 103 014 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,8%", - сказано в сообщении.
В январе-августе средние номинальные зарплаты в России выросли на 12% в годовом выражении, до 108,6 тысячи рублей.
Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей девятый месяц подряд.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
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россия, росстат
Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8%
Росстат: средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8% и составила 103 тысячи рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8% в годовом выражении и составила 103 тысячи рублей, сообщил Росстат.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2026 года составила 103 014 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,8%", - сказано в сообщении.
В январе-августе средние номинальные зарплаты в России выросли на 12% в годовом выражении, до 108,6 тысячи рублей.
Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей девятый месяц подряд.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.