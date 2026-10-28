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Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8%

Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8%

Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8% в годовом выражении и составила 103 тысячи рублей, сообщил Росстат. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:17+0300

2026-10-28T19:17+0300

2026-10-28T19:17+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в августе выросла на 9,8% в годовом выражении и составила 103 тысячи рублей, сообщил Росстат. "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2026 года составила 103 014 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,8%", - сказано в сообщении. В январе-августе средние номинальные зарплаты в России выросли на 12% в годовом выражении, до 108,6 тысячи рублей. Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей девятый месяц подряд. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат