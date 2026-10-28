https://1prime.ru/20261028/zerno-874692636.html
Россия собрала 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых
Россия собрала 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия собрала 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых
Россия собрала уже 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых, сейчас идет уборка кукурузы, рассказала журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:19+0300
2026-10-28T12:19+0300
2026-10-28T12:19+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
дмитрий патрушев
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874692636.jpg?1793179199
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых, сейчас идет уборка кукурузы, рассказала журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах форума Россия-Африка. "Вот уже 135 (миллионов тонн - ред.) у нас в бункере... сейчас идет уборка кукурузы, она идет хорошо, сейчас урожайность выше, чем в прошлом году", - сказала она. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз
Россия собрала 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых
Глава Минсельхоза Лут: Россия собрала уже 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых, сейчас идет уборка кукурузы, рассказала журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах форума Россия-Африка.
"Вот уже 135 (миллионов тонн - ред.) у нас в бункере... сейчас идет уборка кукурузы, она идет хорошо, сейчас урожайность выше, чем в прошлом году", - сказала она.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.