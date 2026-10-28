https://1prime.ru/20261028/zerno-874692636.html

Россия собрала 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых

Россия собрала 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия собрала 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых

Россия собрала уже 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых, сейчас идет уборка кукурузы, рассказала журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:19+0300

2026-10-28T12:19+0300

2026-10-28T12:19+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

дмитрий патрушев

минсельхоз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874692636.jpg?1793179199

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже 135 миллионов тонн зерна и зернобобовых, сейчас идет уборка кукурузы, рассказала журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах форума Россия-Африка. "Вот уже 135 (миллионов тонн - ред.) у нас в бункере... сейчас идет уборка кукурузы, она идет хорошо, сейчас урожайность выше, чем в прошлом году", - сказала она. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз