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В ОКБ рассказали о выдаче розничных кредитов в новых регионах России

В ОКБ рассказали о выдаче розничных кредитов в новых регионах России - 28.10.2026, ПРАЙМ

В ОКБ рассказали о выдаче розничных кредитов в новых регионах России

Жители Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Севастополя за девять месяцев 2026 года оформили 546,6 тысячи... | 28.10.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Жители Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Севастополя за девять месяцев 2026 года оформили 546,6 тысячи розничных кредитов на 147,74 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "В сентябре 2026 года жители новых регионов России – республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также города федерального значения Севастополя – оформили 78,9 тысяч розничных кредитов на 20,05 миллиарда рублей", - сказали там. "С января по сентябрь 2026 года было оформлено 546,6 тысячи розничных кредитов на 147,74 миллиарда рублей", - добавили в ОКБ. При этом за третий квартал жители этих регионов оформили 217,3 тысячи розничных кредитов на общую сумму 51,29 миллиарда рублей. По итогам сентября больше всего кредитов было выдано в сегменте кредитных карт – 47,2 тысячи, или 59,8% от общего количества. Кредитов наличными выдано 27,2 тысяч (34,5%), POS-кредитов – 1,8 тысячи (2,2%), автокредитов – 1,4 тысячи (1,8%), ипотечных кредитов – 1,3 тысячи, или 1,7% (из них 0,9 тысячи, или 69%, – ипотека с господдержкой). При этом в денежном выражении больше всего заемных средств приходится на кредиты наличными – 7,25 миллиарда рублей (36,2% от общего объема), на ипотеку – 6,85 миллиарда рублей, или 34,2% (из них 5,22 миллиарда рублей, или 76%, – ипотека с господдержкой). Также отмечается, что на кредитные карты приходится 3,58 миллиарда рублей, или 17,8% от общего объема, на автокредиты – 2,28 миллиарда рублей (11,3%), на POS-кредиты – 97,3 миллиона рублей (0,5%).

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бизнес, финансы, крым, херсонская область, севастополь