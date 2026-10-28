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СП России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках - 28.10.2026, ПРАЙМ
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СП России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках
СП России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках - 28.10.2026, ПРАЙМ
СП России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках
Совместное предприятие России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках в африканской стране, в данный момент ведется оценка запасов и... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:14+0300
2026-10-28T12:16+0300
россия
промышленность
зимбабве
москва
александр козлов
алроса
минприроды
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совместное предприятие России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках в африканской стране, в данный момент ведется оценка запасов и возможность перейти к опытной добыче, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках саммита Россия-Африка. "Зимбабве. Геологоразведкой алмазов занимается совместное предприятие. Работы на сегодняшний день идут на тринадцати участках. И на трех из них выявлены золоторудные проявления. Предприятию дали право вести работы по золоту. Поэтому сейчас идет подсчет золотых запасов, оценивается возможность перейти в стадию опытной добычи", - сказал он в ходе своего выступления. В декабре 2018 года компания "Алроса" учредила в Зимбабве дочернюю компанию Alrosa Zimbabwe Limited для разведки, поиска и добычи полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий. В 2019 году "Алроса" и государственная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки алмазных месторождений на территории африканской страны, следует из материалов компании. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, промышленность, зимбабве, москва, александр козлов, алроса, минприроды
РОССИЯ, Промышленность, ЗИМБАБВЕ, МОСКВА, Александр Козлов, Алроса, Минприроды
12:14 28.10.2026 (обновлено: 12:16 28.10.2026)
 
СП России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках

Козлов: СП России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совместное предприятие России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках в африканской стране, в данный момент ведется оценка запасов и возможность перейти к опытной добыче, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках саммита Россия-Африка.
"Зимбабве. Геологоразведкой алмазов занимается совместное предприятие. Работы на сегодняшний день идут на тринадцати участках. И на трех из них выявлены золоторудные проявления. Предприятию дали право вести работы по золоту. Поэтому сейчас идет подсчет золотых запасов, оценивается возможность перейти в стадию опытной добычи", - сказал он в ходе своего выступления.
В декабре 2018 года компания "Алроса" учредила в Зимбабве дочернюю компанию Alrosa Zimbabwe Limited для разведки, поиска и добычи полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.
В 2019 году "Алроса" и государственная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки алмазных месторождений на территории африканской страны, следует из материалов компании.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯПромышленностьЗИМБАБВЕМОСКВААлександр КозловАлросаМинприроды
 
 
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