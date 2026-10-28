https://1prime.ru/20261028/zimbabve-874692247.html

СП России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках

СП России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках - 28.10.2026, ПРАЙМ

СП России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках

Совместное предприятие России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках в африканской стране, в данный момент ведется оценка запасов и... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:14+0300

2026-10-28T12:14+0300

2026-10-28T12:16+0300

россия

промышленность

зимбабве

москва

александр козлов

алроса

минприроды

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874692247.jpg?1793179015

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совместное предприятие России и Зимбабве выявило золоторудные проявления на трех участках в африканской стране, в данный момент ведется оценка запасов и возможность перейти к опытной добыче, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках саммита Россия-Африка. "Зимбабве. Геологоразведкой алмазов занимается совместное предприятие. Работы на сегодняшний день идут на тринадцати участках. И на трех из них выявлены золоторудные проявления. Предприятию дали право вести работы по золоту. Поэтому сейчас идет подсчет золотых запасов, оценивается возможность перейти в стадию опытной добычи", - сказал он в ходе своего выступления. В декабре 2018 года компания "Алроса" учредила в Зимбабве дочернюю компанию Alrosa Zimbabwe Limited для разведки, поиска и добычи полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий. В 2019 году "Алроса" и государственная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки алмазных месторождений на территории африканской страны, следует из материалов компании. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

зимбабве

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, зимбабве, москва, александр козлов, алроса, минприроды