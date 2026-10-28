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Золото может вернуться к рекордным уровням в 2027 году - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Золото может вернуться к рекордным уровням в 2027 году
Золото может вернуться к рекордным уровням в 2027 году - 28.10.2026, ПРАЙМ
Золото может вернуться к рекордным уровням в 2027 году
Мировая цена на золото может вернуться к рекордным уровням - ближе к 5 тысячам долларов за тройскую унцию в 2027 году, следует из исследования старшего... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:33+0300
2026-10-28T16:33+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировая цена на золото может вернуться к рекордным уровням - ближе к 5 тысячам долларов за тройскую унцию в 2027 году, следует из исследования старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "По нашим оценкам, факторы спроса остаются крайне позитивными для золота, предвещая возврат котировок к рекордным уровням – ближе к 5000 долларов за унцию в 2027 году", - говорится в исследовании. При этом в "Эйлер" ожидают, что роль центробанков на рынке золота в ближайшие годы продолжит расти. "Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе спрос на золото со стороны глобальных центробанков останется сильным на фоне ухода от доллара и общей геополитической неопределенности в мире", - считают эксперты. На момент открытия торгов в среду биржевая цена на золото достигала примерно 4075,57 доллара за тройскую унцию. С начала года стоимость металла снизилась примерно на 6,6% - 1 января она достигала почти 4361,55 доллара. При этом по сравнению с показателем на 2 января 2025 года цена на золото выросла более чем в полтора раза.
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192
40
192
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16:33 28.10.2026
 
Золото может вернуться к рекордным уровням в 2027 году

"Эйлер": цена на золото может вернуться к рекордным уровням в 2027 году

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировая цена на золото может вернуться к рекордным уровням - ближе к 5 тысячам долларов за тройскую унцию в 2027 году, следует из исследования старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"По нашим оценкам, факторы спроса остаются крайне позитивными для золота, предвещая возврат котировок к рекордным уровням – ближе к 5000 долларов за унцию в 2027 году", - говорится в исследовании.
При этом в "Эйлер" ожидают, что роль центробанков на рынке золота в ближайшие годы продолжит расти.
"Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе спрос на золото со стороны глобальных центробанков останется сильным на фоне ухода от доллара и общей геополитической неопределенности в мире", - считают эксперты.
На момент открытия торгов в среду биржевая цена на золото достигала примерно 4075,57 доллара за тройскую унцию. С начала года стоимость металла снизилась примерно на 6,6% - 1 января она достигала почти 4361,55 доллара. При этом по сравнению с показателем на 2 января 2025 года цена на золото выросла более чем в полтора раза.
 
 
 
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