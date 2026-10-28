Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет после публикации итогов заседания ФРС США - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/zoloto-874729635.html
Золото дешевеет после публикации итогов заседания ФРС США
Золото дешевеет после публикации итогов заседания ФРС США - 28.10.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет после публикации итогов заседания ФРС США
Биржевая стоимость золота ускорила падение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:30+0300
2026-10-28T21:30+0300
рынок
торги
сша
comex
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874729635.jpg?1793212255
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота ускорила падение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,75-4% годовых. По состоянию на 21.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,20 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 4049,40 доллара за тройскую унцию. До публикации решения американского регулятора стоимость золота находилась на уровне примерно 4050 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро на 21.08 мск дешевел на 0,07% - до 53,633 доллара за унцию.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex
Рынок, Торги, США, Comex
21:30 28.10.2026
 
Золото дешевеет после публикации итогов заседания ФРС США

Стоимость золота ускорила падение после публикации итогов заседания ФРС США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота ускорила падение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,75-4% годовых.
По состоянию на 21.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,20 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 4049,40 доллара за тройскую унцию. До публикации решения американского регулятора стоимость золота находилась на уровне примерно 4050 долларов.
Декабрьский фьючерс на серебро на 21.08 мск дешевел на 0,07% - до 53,633 доллара за унцию.
 
РынокТоргиСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала