https://1prime.ru/20261028/zoloto-874729635.html
Золото дешевеет после публикации итогов заседания ФРС США
Золото дешевеет после публикации итогов заседания ФРС США - 28.10.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет после публикации итогов заседания ФРС США
Биржевая стоимость золота ускорила падение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:30+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота ускорила падение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,75-4% годовых.
По состоянию на 21.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,20 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 4049,40 доллара за тройскую унцию. До публикации решения американского регулятора стоимость золота находилась на уровне примерно 4050 долларов.
Декабрьский фьючерс на серебро на 21.08 мск дешевел на 0,07% - до 53,633 доллара за унцию.
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рынок, торги, сша, comex
Золото дешевеет после публикации итогов заседания ФРС США
Стоимость золота ускорила падение после публикации итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота ускорила падение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,75-4% годовых.
По состоянию на 21.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,20 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 4049,40 доллара за тройскую унцию. До публикации решения американского регулятора стоимость золота находилась на уровне примерно 4050 долларов.
Декабрьский фьючерс на серебро на 21.08 мск дешевел на 0,07% - до 53,633 доллара за унцию.