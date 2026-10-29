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Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы - 29.10.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы

Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T01:53+0300

2026-10-29T01:53+0300

2026-10-29T01:53+0300

бизнес

нижний новгород

росавиация

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении. В Росавиации подчеркнули, что возможны корректировки в расписании рейсов.

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бизнес, нижний новгород, росавиация