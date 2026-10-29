https://1prime.ru/20261029/aeroport-874732420.html
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы - 29.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы
Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T01:53+0300
2026-10-29T01:53+0300
2026-10-29T01:53+0300
бизнес
нижний новгород
росавиация
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что возможны корректировки в расписании рейсов.
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бизнес, нижний новгород, росавиация
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы
Росавиация: аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что возможны корректировки в расписании рейсов.