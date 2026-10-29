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Аэропорт Минска принял более 50 рейсов иностранных авиакомпаний

Аэропорт Минска принял более 50 рейсов иностранных авиакомпаний - 29.10.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Минска принял более 50 рейсов иностранных авиакомпаний

Национальный аэропорт "Минск" в текущем году принял в качестве запасного аэропорта более 50 рейсов авиакомпаний, направлявшихся в Россию, сообщил гендиректор... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T22:47+0300

2026-10-29T22:47+0300

2026-10-29T22:47+0300

бизнес

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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Национальный аэропорт "Минск" в текущем году принял в качестве запасного аэропорта более 50 рейсов авиакомпаний, направлявшихся в Россию, сообщил гендиректор минской авиагавани Владимир Череухин. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов периодически вводятся в аэропортах России из соображений безопасности полетов. "В связи с ситуацией, которая складывается в России, в последнее время мы обеспечиваем безопасность полетов, предоставляя услуги как запасной аэропорт. Наибольшее количество таких посадок было выполнено на протяжении сентября-октября. В целом в этом году мы обеспечили (прием в качестве запасного аэропорта – ред.) более 50 рейсов иностранных авиакомпаний", - сказал Череухин на пресс-конференции. Он отметил, что инфраструктура аэропорта позволяет осуществлять прием и выпуск этих дополнительно прибывших судов, обслуживание пассажиров. "Персонал обучен. Несмотря на то, что это вопросы в первую очередь авиакомпаний, персонал аэропорта активно включается в работу, предоставляет максимально возможный сервис, сопровождает пассажиров, если авиакомпанией решено высадить пассажиров в аэровокзальный комплекс", - сказал Череухин. Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб, говоря о работе аэропорта Минска по приему пассажиров перенаправленных из-за временного закрытия российских аэропортов рейсов, отметил, что белорусская сторона старается принять все меры, чтобы обеспечить им комфортное пребывание.

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бизнес, белоруссия, минск