https://1prime.ru/20261029/aeroport-874788284.html
Аэропорт Минска принял более 50 рейсов иностранных авиакомпаний
Аэропорт Минска принял более 50 рейсов иностранных авиакомпаний - 29.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Минска принял более 50 рейсов иностранных авиакомпаний
Национальный аэропорт "Минск" в текущем году принял в качестве запасного аэропорта более 50 рейсов авиакомпаний, направлявшихся в Россию, сообщил гендиректор... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T22:47+0300
2026-10-29T22:47+0300
2026-10-29T22:47+0300
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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Национальный аэропорт "Минск" в текущем году принял в качестве запасного аэропорта более 50 рейсов авиакомпаний, направлявшихся в Россию, сообщил гендиректор минской авиагавани Владимир Череухин.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов периодически вводятся в аэропортах России из соображений безопасности полетов.
"В связи с ситуацией, которая складывается в России, в последнее время мы обеспечиваем безопасность полетов, предоставляя услуги как запасной аэропорт. Наибольшее количество таких посадок было выполнено на протяжении сентября-октября. В целом в этом году мы обеспечили (прием в качестве запасного аэропорта – ред.) более 50 рейсов иностранных авиакомпаний", - сказал Череухин на пресс-конференции.
Он отметил, что инфраструктура аэропорта позволяет осуществлять прием и выпуск этих дополнительно прибывших судов, обслуживание пассажиров.
"Персонал обучен. Несмотря на то, что это вопросы в первую очередь авиакомпаний, персонал аэропорта активно включается в работу, предоставляет максимально возможный сервис, сопровождает пассажиров, если авиакомпанией решено высадить пассажиров в аэровокзальный комплекс", - сказал Череухин.
Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб, говоря о работе аэропорта Минска по приему пассажиров перенаправленных из-за временного закрытия российских аэропортов рейсов, отметил, что белорусская сторона старается принять все меры, чтобы обеспечить им комфортное пребывание.
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бизнес, белоруссия, минск
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
Аэропорт Минска принял более 50 рейсов иностранных авиакомпаний
Аэропорт "Минск" принял в качестве запасного аэропорта более 50 рейсов из России
МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Национальный аэропорт "Минск" в текущем году принял в качестве запасного аэропорта более 50 рейсов авиакомпаний, направлявшихся в Россию, сообщил гендиректор минской авиагавани Владимир Череухин.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов периодически вводятся в аэропортах России из соображений безопасности полетов.
"В связи с ситуацией, которая складывается в России, в последнее время мы обеспечиваем безопасность полетов, предоставляя услуги как запасной аэропорт. Наибольшее количество таких посадок было выполнено на протяжении сентября-октября. В целом в этом году мы обеспечили (прием в качестве запасного аэропорта – ред.) более 50 рейсов иностранных авиакомпаний", - сказал Череухин на пресс-конференции.
Он отметил, что инфраструктура аэропорта позволяет осуществлять прием и выпуск этих дополнительно прибывших судов, обслуживание пассажиров.
"Персонал обучен. Несмотря на то, что это вопросы в первую очередь авиакомпаний, персонал аэропорта активно включается в работу, предоставляет максимально возможный сервис, сопровождает пассажиров, если авиакомпанией решено высадить пассажиров в аэровокзальный комплекс", - сказал Череухин.
Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб, говоря о работе аэропорта Минска по приему пассажиров перенаправленных из-за временного закрытия российских аэропортов рейсов, отметил, что белорусская сторона старается принять все меры, чтобы обеспечить им комфортное пребывание.