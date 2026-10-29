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Единой экономической стратегии для всей Африки быть не может, заявили в МИД

Единой экономической стратегии для всей Африки быть не может, заявили в МИД - 29.10.2026, ПРАЙМ

Единой экономической стратегии для всей Африки быть не может, заявили в МИД

Единой экономической стратегии для всей Африки быть не может, и Россия это понимает, сообщил советник президента Антон Кобяков. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:20+0300

2026-10-29T11:20+0300

2026-10-29T11:20+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Единой экономической стратегии для всей Африки быть не может, и Россия это понимает, сообщил советник президента Антон Кобяков. "Очевидно, что единой универсальной экономической стратегии для всей Африки быть не может. И в этом индивидуальный подход России. Об этом много говорится на форуме. И мы, и наши африканские друзья понимаем, куда надо инвестировать, что развивать, чтобы это давало выгоду всем участникам процесса", - сказал Кобяков на брифинге в рамках саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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