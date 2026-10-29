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Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией, заявил Путин
Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией, заявил Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин убежден, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:51+0300
2026-10-29T11:51+0300
2026-10-29T11:51+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин убежден, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией. "В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, москва, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией, заявил Путин
Путин: Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин убежден, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.
"В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.