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Путин назвал Россию стабильным поставщиком продукции АПК в Африку

Путин назвал Россию стабильным поставщиком продукции АПК в Африку - 29.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал Россию стабильным поставщиком продукции АПК в Африку

Россия считается стабильным поставщиком продовольствия и продукции аграрного комплекса на африканский рынок, это осязаемый вклад в продовольственную... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:54+0300

2026-10-29T11:54+0300

2026-10-29T11:54+0300

сельское хозяйство

россия

москва

владимир путин

африка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия считается стабильным поставщиком продовольствия и продукции аграрного комплекса на африканский рынок, это осязаемый вклад в продовольственную безопасность континента, заявил президент России Владимир Путин. В четверг глава государства открыл первое пленарное заседание третьего саммита Россия-Африка. "Россия - стабильный поставщик продовольствия и продукции аграрного комплекса на африканские рынки. Это является конкретным, осязаемым вкладом в обеспечение продовольственной безопасности всей Африки", - сказал он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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сельское хозяйство, россия, москва, владимир путин, африка