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Российские компании реализуют в Африке крупные инвестпроекты, заявил Путин
Российские компании реализуют в Африке крупные инвестпроекты, заявил Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Российские компании реализуют в Африке крупные инвестпроекты, заявил Путин
Российские компании реализуют в Африке крупные инвестпроекты, заявил президент России Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:00+0300
2026-10-29T12:00+0300
2026-10-29T12:03+0300
бизнес
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владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские компании реализуют в Африке крупные инвестпроекты, заявил президент России Владимир Путин. "Многие российские компании давно и успешно реализуют в Африке крупные инвестиционные проекты. Речь идет о таких отраслях, как энергетика и мирный атом, горнорудная промышленность и добыча полезных ископаемых, производственная кооперация, логистика, туризм и некоторые другие направления", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, африка, москва, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
Российские компании реализуют в Африке крупные инвестпроекты, заявил Путин
Путин: многие российские компании реализуют в Африке крупные инвестпроекты
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские компании реализуют в Африке крупные инвестпроекты, заявил президент России Владимир Путин.
"Многие российские компании давно и успешно реализуют в Африке крупные инвестиционные проекты. Речь идет о таких отраслях, как энергетика и мирный атом, горнорудная промышленность и добыча полезных ископаемых, производственная кооперация, логистика, туризм и некоторые другие направления", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.