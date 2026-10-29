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Россия заинтересована в переносе ряда производств в Африку, заявил Путин

Россия заинтересована в переносе ряда производств в Африку, заявил Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия заинтересована в переносе ряда производств в Африку, заявил Путин

Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях внешнего давления, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:14+0300

2026-10-29T12:14+0300

2026-10-29T12:14+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях внешнего давления, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка прокомментировал обозначенные на заседании приоритеты развития российско-африканских отношений: инвестиции, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, образование, доступ к рынкам. "Вы знаете, ничего неожиданного не скажу, но это полностью соответствует интересам России, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда к российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции. Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны, взаимный интерес", - сказал российский лидер. Он отметил важность того, чтобы эти решения со стороны африканских партнеров были всегда суверенными, вложения - надежными и защищенными, и чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, бизнес, африка, москва, владимир путин