https://1prime.ru/20261029/afrika-874784270.html
Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия - Путин
Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия - Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия - Путин
Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия при применении необходимых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:04+0300
2026-10-29T21:04+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия при применении необходимых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
"Наши африканские партнеры правы. А правы в чем? В том, что у них у сельхозземель очень большая площадь. Нужны только современные технологии. Можно все преобразовать, и Африка будет не только производителем продуктов питания, не только будет полностью закрывать свои потребности, но и сможет экспортировать на внешние рынки", - сказал Путин журналистам по итогам саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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африка, бурунди, москва, владимир путин, африканский союз
АФРИКА, Бурунди, МОСКВА, Владимир Путин, Африканский союз
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия при применении необходимых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
"Наши африканские партнеры правы. А правы в чем? В том, что у них у сельхозземель очень большая площадь. Нужны только современные технологии. Можно все преобразовать, и Африка будет не только производителем продуктов питания, не только будет полностью закрывать свои потребности, но и сможет экспортировать на внешние рынки", - сказал Путин журналистам по итогам саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.