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Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия - Путин

Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия - Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ

Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия - Путин

Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия при применении необходимых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:04+0300

2026-10-29T21:04+0300

2026-10-29T21:04+0300

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африканский союз

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Африка может стать не только производителем, но и экспортером продовольствия при применении необходимых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка. "Наши африканские партнеры правы. А правы в чем? В том, что у них у сельхозземель очень большая площадь. Нужны только современные технологии. Можно все преобразовать, и Африка будет не только производителем продуктов питания, не только будет полностью закрывать свои потребности, но и сможет экспортировать на внешние рынки", - сказал Путин журналистам по итогам саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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африка, бурунди, москва, владимир путин, африканский союз