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Россия и Африка будут содействовать реформе ВТО

Россия и Африка будут содействовать реформе ВТО - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка будут содействовать реформе ВТО

Россия и страны Африки будут содействовать реформе Всемирной торговой организации (ВТО) для создания открытой, прозрачной и недискриминационной многосторонней... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:13+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки будут содействовать реформе Всемирной торговой организации (ВТО) для создания открытой, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах, при сохранении центральной роли организации, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия–Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Содействовать проведению реформы Всемирной торговой организации (ВТО) в целях обеспечения открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы при сохранении в ней центральной роли ВТО", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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