https://1prime.ru/20261029/afrika-874784627.html
Россия и Африка будут содействовать реформе ВТО
Россия и Африка будут содействовать реформе ВТО - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка будут содействовать реформе ВТО
Россия и страны Африки будут содействовать реформе Всемирной торговой организации (ВТО) для создания открытой, прозрачной и недискриминационной многосторонней... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:13+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки будут содействовать реформе Всемирной торговой организации (ВТО) для создания открытой, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах, при сохранении центральной роли организации, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия–Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Содействовать проведению реформы Всемирной торговой организации (ВТО) в целях обеспечения открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы при сохранении в ней центральной роли ВТО", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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мировая экономика, россия, африка, москва, вто
Мировая экономика, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, ВТО
Россия и Африка будут содействовать реформе ВТО
Россия и Африка будут содействовать реформе ВТО, сохраняя центральную роль организации
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки будут содействовать реформе Всемирной торговой организации (ВТО) для создания открытой, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах, при сохранении центральной роли организации, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия–Африка, опубликованной на сайте Кремля.
"Содействовать проведению реформы Всемирной торговой организации (ВТО) в целях обеспечения открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы при сохранении в ней центральной роли ВТО", - говорится в документе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.